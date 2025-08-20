Vienkāršs princips, kas palīdz liftu “izsaukt” ātrāk – nav svarīgi, kur šajā brīdī atrodas lifts 0
Ikdienā dzīvojot vai strādājot daudzstāvu ēkās, daudziem ir nācies piedzīvot nepacietības mirkli, kas lifts šķietami ir jāgaida pārāk ilgi. Taču ir kāds vienkāršs, bet maz zināms triks, kā lifts varētu atbraukt ātrāk, atklāj portāls chip.de.
Parasti lifta izsaukšanai tiek izmantotas divas bultu pogas, viena vērsta uz augšu, otra uz leju. Bieži vien cilvēki šaubās, kuru no tām nospiest. Piemēram, ja atrodaties pirmajā stāvā un vēlaties doties uz piekto, bet lifts tajā brīdī atrodas desmitajā stāvā, vai jānospiež augšupvērstā bulta, jo vēlaties doties augšup? Vai arī lejupvērstā, lai norādītu, ka lifts atrodas augstāk, nekā nepieciešams?
Atbildi uz šo jautājumu sniedz liftu ražotājs “Schindler Deutschland AG & Co. KG”, kura pārstāvis Jans Stīgers skaidro:
Tas nozīmē, ja vēlaties doties uz augstāku stāvu, vienmēr jānospiež bulta, kas vērsta uz augšu. Ja vēlaties doties lejup, tad jānospiež lejupvērstā bulta. Nospiežot abas pogas vienlaikus vai nepareizo virzienu, iespējams tikai paildzināsiet lifta gaidīšanas laiku.
Šis vienkāršais princips palīdzēs ātrāk nokļūt vajadzīgajā stāvā un padarīs lifta izmantošanu ērtāku gan jums, gan citiem ēkas iemītniekiem.