Foto – Leta/Reuters

Viņa atradās mājā ar saviem trīs bērniem: uz Riannas rezidenci šauts ar triecienšauteni 0

21:50, 9. marts 2026
ASV policija aizturējusi sievieti, kas tiek turēta aizdomās, ka Losandželosā popzvaigznes Riannas rezidences virzienā raidījusi šāvienus no triecienšautenes, pavēstīja likumsargi.

Veselam
Brīdī, kad tika raidīti šāvieni, Rianna atradās mājā.

Šāvieni raidīti no baltas automašīnas “Tesla”, kas bija apstājusies ielas otrā pusē iepretim rezidencei.

Rezidences vārtos redzami ložu caurumi.

Plašajā rezidencē dzīvo Rianna kopā ar reperi A$AP un viņu trim bērniem.

Losandželosas policijas departaments paziņoja, ka pusstundu pēc incidenta tirdzniecības kompleksā aizturēta Ivanna Liseta Ortisa.

Šāvieni raidīti no šautenes AR-15, žurnālistiem sacīja kapteinis Maiks Blands.

Ortisa aizturēta aizdomās par slepkavības mēģinājumu, un drošības nauda tika noteikta 10,2 miljonu dolāru apmērā.

Rianna publiski incidentu nav komentējusi.

