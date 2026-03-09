Latvieši no Turcijas sākuši vest “suvenīrus”, par kuru glabāšanu var nokļūt cietumā 0
Latvijas iedzīvotāji no ārvalstīm ieved medikamentus, par kuru ievešanu Latvijā var draudēt kriminālatbildība, ziņo Nodokļu un muitas policija, raksta Grani.lv.
Pēdējā laikā konstatēta satraucoša tendence: Latvijas iedzīvotāji, atrodoties, piemēram, Ēģiptē vai Turcijā, iegādājas bezrecepšu nomierinošos vai miega līdzekļus, visbiežāk preparātu Sleepez, un atved tos līdzi uz Latviju.
Lai gan citās valstīs šīs zāles var iegādāties bez receptes, to sastāvā esošā viela eszopiklons Latvijā ir iekļauta aizliegto vielu sarakstā un tiek klasificēta kā bīstama psihotropā viela.
Saistībā ar skolēnu brīvlaika sākumu un pieaugošo ceļotāju plūsmu Nodokļu un muitas policija aicina nekādā gadījumā nevest uz Latviju ārvalstīs iegādātos miega līdzekļus Sleepez vai citus medikamentus, kuru sastāvs nav zināms.
Ja plānots ievest Latvijā ārvalstīs iegādātas zāles vai tās ņemt līdzi, izbraucot no Latvijas, vispirms jāpārbauda aizliegto vielu saraksts un jāpārliecinās, vai šādu medikamentu ievešana ir atļauta Latvijā vai Eiropas Savienībā. Vajadzības gadījumā jābūt arī ārsta izrakstītai receptei.
Nodokļu un muitas policija uzsver, ka šī preparāta pārvadāšana pāri Latvijas valsts robežai ir krimināli sodāms pārkāpums. Par to var tikt piemērots sods līdz pat vairāku gadu cietumsodam, neatkarīgi no zāļu daudzuma vai pārvadāšanas veida.