"Būs blaktis un tarakāni, ja paveiksies – žurkas." Latvieši atklāti stāsta par pieredzi ar īrniekiem no Indijas
Par Indijas pilsoņiem nereti nākas dzirdēt dažādus stāstus, un jāatzīst, ka arī latviešu vidū pastāv stereotipi, tiklīdz tiek izdzirdēts valsts nosaukums, no kuras šie cilvēki nāk. Taču kā ir patiesībā?
Patrīcija sociālo mediju platformā “Threads” jautā: “Vai kādam no jums ir pieredze, izīrējot dzīvokli no Indijas nākušām personām?”
Lietotājs ar segvārdu @karlwirhanl dalās atsauksmē: “Esmu lasījis atsauksmes. Ja gribas kapitālo remontu, lai dabūtu vismaz smaku projām, tad droši. Plus, noteikti būs mazie “mājdzīvnieki” pēc tam – blaktis un tarakāni. Ja paveiksies, varbūt tikai žurkas.”
Ilzei bijusi pozitīva pieredze: “Palīdzēju izīrēt dzīvokli – tas tika izīrēts indiešu ģimenei. Individuālistiem un draugu bariņiem – nē. Ģimene ar mazu bērnu, kurš jau dzimis Latvijā un apmeklē latviešu bērnudārzu. Vīrs strādā lielā kompānijā jau sešus gadus, sieva apmeklē latviešu valodas kursus. Tikos gan es, gan dzīvokļa īpašnieki. Iepazināmies un sapratām, ka var uzticēties. Tika noslēgts oficiāls īres līgums, tiek maksāti nodokļi.”
Vairāki lietotāji norāda, ka nācies sadzīvot ar īpatnēju smaku: “Mēbeles un kosmētisko remontu var uzreiz norakstīt. Pēc kaimiņu izvākšanās mēnešiem ilgi varēju viņus “sasmaržot”.”
Savukārt Martai ir pavisam pretēja pieredze: “Man kaimiņos dzīvo indietis. Dzīvo viens, ir ļoti kluss, kārtīgs, pieklājīgs un atsaucīgs. Daudz labāks kaimiņš nekā pirms tam tur dzīvojušais latviešu pārītis, kas drausmīgi trokšņoja, un no viņu dzīvokļa caur ventilāciju nāca vecas fritējamās eļļas smaka.”
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka indietis Sarvmitra tolaik bija daudz ceļojis un strādājis dažādās pasaules valstīs. Kādu laiku viņš bija dzīvojis arī galvaspilsētā Rīgā, taču, meklējot mierīgāku dzīves ritmu pārcēlās uz Rēzekni, toreiz vēstīja “Latgales Reģionālā televīzija”.
Tajā laikā viņš Rēzeknē pasniedza jogas nodarbības un nodrošināja terapiju bērniem ar īpašām vajadzībām. Turklāt tobrīd Sarvmitra bija izveidojis ģimeni.
No pilsētas Kānpuras Indijā ar vairāk nekā diviem miljoniem iedzīvotāju Sarvmitra pirms dažiem gadiem bija nonācis Latvijā, kur iedzīvotāju skaits visā valstī kopumā ir līdzīgs. Jau gadu viņš tolaik dzīvoja Rēzeknē un uzsvēra, ka novērtē mieru, apkārtējās dabas un kultūrvēsturisko vidi. Par Latviju viņš pirmo reizi bija uzzinājis internetā, bet tajā laikā jau lasīja grāmatas un apguva valodu.
