Vladimirs Putins un Volodirims Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Gavriil GRIGOROV and Nhac NGUYEN / various sources / AFP)

Krievija pasludina vienpusēju pamieru ar Ukrainu 0

LETA
21:12, 4. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam.

FOTO, VIDEO. Maskavas centrs "izmiris": uz Kremļa torņiem specvienības ar ložmetējiem, pilsētā izvietoti blokposteņi 29
“Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat,” paziņoja Aizsardzības ministrija.

Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kijivai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās Uzvaras dienas svinības.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks “saīsinātā formātā” Ukrainas “terorisma draudu” dēļ.

Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.

