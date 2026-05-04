Krievija pasludina vienpusēju pamieru ar Ukrainu
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam.
“Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat,” paziņoja Aizsardzības ministrija.
Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kijivai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās Uzvaras dienas svinības.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks “saīsinātā formātā” Ukrainas “terorisma draudu” dēļ.
Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.