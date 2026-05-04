Vai arī nākamajā apkures sezonā nāksies šķirties no brangas naudas summiņas? Skaidro “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs 0

0:59, 5. maijs 2026
TV24 raidījumā “Dienas personība” Kalvis Kalniņš, AS “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs norāda, ka, sagaidot nākamo apkures sezonu, rīdziniekiem būs jārēķinās ar vairākiem būtiskiem faktoriem.

Pirmkārt, tiek plānots ieviest siltumenerģijas cenu griestus, kas top sadarbībā ar regulatoru un balstās uz jau veiktām likuma izmaiņām. Šim mehānismam vajadzētu ierobežot strauju cenu kāpumu, taču tas nenozīmē, ka cenas nepieaugs vispār.

Otrkārt, uzņēmums attīsta savu siltumenerģijas ražošanu, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Viens no nozīmīgākajiem jauninājumiem ir elektrodu ūdens sildāmais katls, kas ļauj izmantot lētāku elektroenerģiju siltuma ražošanai. Šī iekārta jau šobrīd palīdz samazināt atkarību no citiem kurināmā veidiem, piemēram, dabasgāzes vai šķeldas, īpaši vasaras periodā, un kopumā uzlabo efektivitāti.

Tomēr galvenais nenoteiktības faktors joprojām ir dabasgāzes cena. Tā ir būtiskākais resurss Rīgas centralizētajā siltumapgādē, un tās cenu ietekmē globāli notikumi. Pat atsevišķi politiski vai ģeopolitiski paziņojumi var izraisīt straujas svārstības tirgū. Ja dabasgāzes cenas pieaug, tas tiešā veidā sadārdzina arī siltumenerģiju.

Lai mazinātu šo risku, uzņēmums cenšas diversificēt resursus un sekot līdzi tirgus situācijai, iegādājoties energoresursus izdevīgākajos brīžos. Tomēr gala tarifs lielā mērā būs atkarīgs no tā, kādas cenas izveidosies vasarā, kad tiek slēgti piegādes līgumi.

Kopumā tas nozīmē, ka rīdziniekiem jābūt gataviem cenu svārstībām. Lai gan tiek ieviesti risinājumi efektivitātes uzlabošanai un risku mazināšanai, apkures izmaksas joprojām būs cieši saistītas ar situāciju energoresursu tirgos.

