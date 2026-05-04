Eiropas Parlaments Briselē.

Tas notiks drīz! Putinam ir pavēries “iespēju logs” uzbrukt Eiropai, vēsta Politico 0

18:31, 4. maijs 2026
Eiropas amatpersonas brīdina par lielāko Krievijas militārās agresijas risku tuvāko divu līdz trīs gadu laikā.

Eiropas politiķi arvien skaļāk brīdina par strauju bruņota konflikta riska pieaugumu ar Krieviju tuvākā viena līdz divu gadu laikā, raksta “Politico”.

Izdevums vēsta, ka Eiropas Savienībā uzskata – Kremlis šo konkrēto periodu vērtē kā “iespēju logu” jaunas agresijas izvēršanai. Maskava šādu scenāriju uzskata par iespējamu laikā, kad vājinās Rietumu sabiedroto saites un Eiropa vēl nav pietiekami gatava patstāvīgai aizsardzībai bez ASV palīdzības.

Pēc “Politico” vērtējuma, Krievija, visticamāk, nedosies tiešā iebrukumā kādā NATO valstī. Tomēr netiek izslēgtas hibrīdoperācijas – viens no Putina režīma iecienītākajiem paņēmieniem. Tās varētu būt dronu uzbrukumi, ierobežotas operācijas jūrā vai Arktikā.

Šādu darbību mērķis būtu radīt nenoteiktību, paniku un pārbaudīt alianses reakciju, tostarp jautājumu par NATO līguma 5. panta piemērošanu.

Vienlaikus daļa Eiropas līderu neuzskata draudus par kritiskiem, ņemot vērā Krievijas ievērojamos zaudējumus karā pret Ukrainu. Tomēr ES uzsver nepieciešamību saglabāt modrību un stiprināt aizsardzības spējas jebkuriem iespējamajiem scenārijiem.

