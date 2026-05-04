Nes ārā pudeles maisiem no veikala! Sieviete atklāj, ka Latvijā patiesībā nekādu alkohola tirdzniecības ierobežojumu nav 10
Sociālajos tīklos asu diskusiju izraisījis jautājums par tā sauktajiem “nočņikiem” jeb nakts veikaliem un alkohola tirdzniecības ierobežojumiem. Ieraksta autore vaicā, kāpēc uz šādām vietām, viņasprāt, neattiecas alkohola pārdošanas aizliegums konkrētos laikos. Viņa norāda, ka blakus esošajā lielveikalā alkoholu pēc noteiktā laika nopirkt vairs nevar, bet “nočņikos” pēc plkst. 20.00 un brīvdienās pēc plkst. 18.00 cilvēki it kā turpinot nest ārā pudeles maisiem.
Komentāros daļa cilvēku skaidro, ka šādos gadījumos būtiska varētu būt atšķirība starp alkoholu līdzņemšanai un alkoholu patēriņam uz vietas. Kāda komentētāja norāda, ka ierobežojumi neattiecas uz lejamo alkoholu – ja pudeli atskrūvē, ielej glāzē un pasniedz kā bārā vai kafejnīcā, situācija juridiski var atšķirties no parastas pudeles pārdošanas veikalā. Tomēr ieraksta autore iebilst, ka konkrētajās vietās, viņasprāt, nekas netiekot ne atskrūvēts, ne glāzēs liets.
Diskusijā iesaistījusies arī Valsts policija, aicinot gadījumos, ja ir informācija par noteikumu pārkāpumiem, ziņot policijai, zvanot pa tālruni 112. Daļa komentētāju autorei arī iesaka nevilcinoties vērsties policijā, ja viņa uzskata, ka likums tiek pārkāpts.
Vairāki cilvēki gan uz šo jautājumu raugās skeptiski un vaicā, kāpēc tas vispār tik ļoti traucē. Kāds komentētājs ironizē, ka šādās vietās alkoholu tirgo ar uzcenojumu, cits norāda – kamēr būs dažādi ierobežojumi, tikmēr būs arī vietas, kas meklēs veidus, kā tos apiet. Izskan arī viedoklis, ka “nočņiki” pastāv tieši tāpēc, ka pēc noteikta laika legāli nopirkt alkoholu parastā veikalā vairs nevar.
Daļa komentētāju skaidro, ka atsevišķas vietas, iespējams, darbojas ar bāra licenci, un pircējs faktiski iegādājas alkoholu kā bārā vai restorānā. Tālāk jau esot paša klienta ziņā, kur pudele nonāk. Citi tam nepiekrīt un uzsver, ka ierobežojumiem būtu jāattiecas uz visiem vienādi, arī tad, ja alkohols tiek pasniegts kā “lejams”.
Komentāros izskan arī nozares pārstāvju skatījums. Kāds alus darītavas pārstāvis norāda, ka ierobežojumi attiecas arī uz lejamo alkoholu, ja tirdzniecības vietai ir licence gan patēriņam uz vietas, gan līdzņemšanai. Viņš skaidro, ka ārpus noteiktajiem laikiem strādāt drīkst tikai tās vietas, kurās alkohols netiek pārdots līdzņemšanai, un arī alus darītavām ar iespēju dzert alu uz vietas jaunie ierobežojumi esot jāievēro.
Citi komentētāji norāda, ka pierādīt pārkāpumus var būt sarežģīti, ja vien piegāde vai pārdošana netiek fiksēta uz vietas. Tiek minēts arī “pa draugam” princips, kad alkohols tiek pārdots it kā pazīstamiem klientiem vai samaksa tiek noformēta vēlāk.
Kopumā diskusija atklāj plašāku neapmierinātību ar alkohola tirdzniecības ierobežojumu piemērošanu praksē. Vieni uzskata, ka likums visiem jāievēro vienādi un aizdomīgu situāciju gadījumā jāziņo policijai. Citi savukārt uzskata, ka šādas vietas pastāvēs tik ilgi, kamēr cilvēkiem būs pieprasījums pēc alkohola arī ārpus oficiāli atļautā pārdošanas laika.