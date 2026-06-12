“Viņai uz rokām bija trīs mēnešus vecs zīdainis!” Jaunā māmiņa Ogrē nokļūst klaustrofobisku cilvēku ļaunākajā murgā 0
7. jūnijā saņemta informācija, ka liftā Ogrē, Vidus prospektā, iesprūdusi sieviete kopā ar trīs mēnešu vecu zīdaini un netiek ārā. No glābšanas dienesta saņemta informācija, ka adresē ieradīsies dienests, kurš apkalpo liftus. Ar sievieti tika uzturēts vizuāls kontakts, un viņa apliecināja, ka jūtas labi, informē Ogres novada pašvaldības policijā, raksta Ogrenet.
Pēc aptuveni 15 minūšu gaidīšanas atkārtoti informēts glābšanas dienests par to, ka adresē nav ieradies liftu apkalpošanas dienesta pārstāvis, kā arī glābšanas dienests nespēja paskaidrot, pēc cik ilga laika ieradīsies. Pēc brīža adresē ieradās Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri atvēra liftu. NMPD darbinieki veica abu personu apskati, hospitalizācija nebija nepieciešama.
Lifts norobežots ar atstarojošo lenti. Atrodoties adresē, vairāki garāmgājēji izteica sašutumu par to, ka šis lifts bieži iestrēgst un cilvēki netiek ārā.