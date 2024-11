© LenaPics – Fotolia.com

Viņi zina, kā manipulēt – 20 interesanti fakti par Skorpiona zīmē dzimušajiem







Novembris ir zodiaka zīmes – Skorpions mēnesis. Iespējams, tā ir vispretrunīgākā un noslēpumainākā no visām zīmēm. Viņa raksturam ir tik daudz šķautņu, ka ne katrs cilvēks var saprast un novērtēt visas īpašības. Skorpions dažkārt spēj tīši vai neapzināti sagādāt citiem sāpes, tāpēc no šīs zodiaka zīmes baidās un izvairās. Piemēram, viena no pamanāmajām Skorpionu īpašībām ir ļaunatminība un atriebīgums. Viņi zina, kā manipulēt un izdarīt spiedienu uz vājajām vietām. Zīmes simbols ir dzēlīgais skorpions. Tāpat kā viņu dabiskie “brāļi”, arī zīmes pārstāvji zina, kā iedzelt vissāpīgāk un kad ir piemērotākais laiks to darīt.

Bet lai kādi būtu Skorpioni savās negatīvajās iezīmēs, ja jūtas drošībā, viņi var būt maigi, gādīgi, izpalīdzīgi un ļoti uzmanīgi. Pozitīvās īpašības: intuīcija, gribasspēks, izlēmība, uzticamība, kaislība.