Foto: SCANPIX/Metzel Mikhail/ITAR-TASS/Reuters/LETA

Grigorijs Ļepss pataisa sevi par izsmieklu, ierosinot pārdēvēt Pokrovsku “lielā prezidenta” vārdā 0

LA.LV
9:01, 27. novembris 2025
Viedokļi

Krievu dziedātājs Grigorijs Ļepss, kurš aktīvi atbalsta okupantu uzsākto karu Ukrainā un jau sen kļuvis par vienu no Kremļa propagandas ruporiem, ierosinājis pārdēvēt Pokrovsku pēc tās okupācijas. Sociālo tīklu lietotāji viņa ieteikumu dēvē par kārtējo “krievu pasaules” degradācijas izpausmi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
RAKSTA REDAKTORS
“”Rimi” veikala vadītāja pazemo darbiniekus, cilvēki ir bailēs, vadībai vienalga,” drosmīga darbiniece atklāj haosu uzņēmumā
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?
Lasīt citas ziņas

Viņš nācis klajā ar priekšlikumu pārdēvēt sagrauto Pokrovsku par Putingradu, ziņo ukraiņu medijs Dialog.ua. Viņa izteikumi acumirklī izplatījās sociālajos tīklos, kļūstot par jaunu piemēru tam, kā morāli degradējusies Krievijas “kultūras elite”.

“Putingrada. Domāju, tā būtu jāsauc Krasnoarmeisku (red. – padomju laika nosaukums šai pilsētai), kad mēs uzvarēsim… Mūsu lielajam prezidentam jābūt savai Putingradai, lai pēcteči atceras viņa lielos darbus,” sacīja Ļepss.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ventspilī ieradusies galvenā Ziemassvētku egle – pilsēta gatavojas trīs eglīšu iedegšanai
Apšaudē netālu no Baltā nama smagi ievainoti Nacionālās gvardes karavīri: Tramps atklāj aizdomās turētā izcelsmi
Šorīt sniegs, apledojums un atkala apgrūtina braukšanu: kam vēl jābūt gataviem?

Šī frāze izklausās īpaši ciniski, ņemot vērā to, ka no Pokrovska šobrīd palikušas tikai drupas. Krievijas armija nedēļām ilgi met uz pilsētu aviobumbas, ieņem kvartālus, iznīcina dzīvojamos rajonus, no kuriem aizbēguši pēdējie iedzīvotāji.

Maskava zem “atbrīvošanas” jēdziena piedāvā cilvēkiem tikai gruvešus. Tagad – arī mēģinājumu šiem gruvešiem piekabināt 73 gadus vecā līdera vārdu.

Pokrovska ir viena no vissmagāk izpostītajām pilsētām 2024.–2025. gadā. Krievijas karaspēks virzās uz priekšu ar masveida uzbrukumiem ar aviobumbām, iznīcinot infrastruktūru, sagraujot skolas, slimnīcas un dzīvojamās mājas. Maskava runā par “pilsoņu glābšanu”, kuri patiesībā bija spiesti pamest mājas apšaudēs.

Šādā fonā priekšlikums iemūžināt Putina vārdu sagrautajā pilsētā izskatās ne tikai absurds, bet kļūst par simbolu visai Krievijas kara loģikai: vispirms iznīcināt, pēc tam uzlikt plāksnīti.

Runā, ka Grigorijs Ļepss jau ilgstoši ir atkarīgs no alkohola, taču viņa izteikumi nav tikai tukša muldēšana. Tā ir daļa no uzvedības modeļa, kuru piekopj mākslinieki, kas par lojalitāti savai zemei saņem pasūtījumus, grantus, līgumus un koncertus no Kremļa.

Taču pat šādā kontekstā ideja par Putingradu izraisa smieklu lēkmi arī daļai kara atbalstītāju. Tas, ka dziedātājs to saka publiski, ir kā indikators tam, cik tālu ir degradējusies Krievijas kultūras vide, raksta sociālo tīklu lietotāji.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Budžets vairs netiek galā!” Krievu ekonomists atmasko Putinu un atklāj līdz šim noklusēto
TV24
“Juridiski Ukraina būs izīrējusi Krievijai šīs teritorijas,” Rajevs skaidro juridiskās nianses miera plānā
Fon der Leiena nosauc piecus galvenos principus galīgajam miera līgumam starp Ukrainu un Krieviju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.