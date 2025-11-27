Grigorijs Ļepss pataisa sevi par izsmieklu, ierosinot pārdēvēt Pokrovsku “lielā prezidenta” vārdā 0
Krievu dziedātājs Grigorijs Ļepss, kurš aktīvi atbalsta okupantu uzsākto karu Ukrainā un jau sen kļuvis par vienu no Kremļa propagandas ruporiem, ierosinājis pārdēvēt Pokrovsku pēc tās okupācijas. Sociālo tīklu lietotāji viņa ieteikumu dēvē par kārtējo “krievu pasaules” degradācijas izpausmi.
Viņš nācis klajā ar priekšlikumu pārdēvēt sagrauto Pokrovsku par Putingradu, ziņo ukraiņu medijs Dialog.ua. Viņa izteikumi acumirklī izplatījās sociālajos tīklos, kļūstot par jaunu piemēru tam, kā morāli degradējusies Krievijas “kultūras elite”.
“Putingrada. Domāju, tā būtu jāsauc Krasnoarmeisku (red. – padomju laika nosaukums šai pilsētai), kad mēs uzvarēsim… Mūsu lielajam prezidentam jābūt savai Putingradai, lai pēcteči atceras viņa lielos darbus,” sacīja Ļepss.
Šī frāze izklausās īpaši ciniski, ņemot vērā to, ka no Pokrovska šobrīd palikušas tikai drupas. Krievijas armija nedēļām ilgi met uz pilsētu aviobumbas, ieņem kvartālus, iznīcina dzīvojamos rajonus, no kuriem aizbēguši pēdējie iedzīvotāji.
Maskava zem “atbrīvošanas” jēdziena piedāvā cilvēkiem tikai gruvešus. Tagad – arī mēģinājumu šiem gruvešiem piekabināt 73 gadus vecā līdera vārdu.
Pokrovska ir viena no vissmagāk izpostītajām pilsētām 2024.–2025. gadā. Krievijas karaspēks virzās uz priekšu ar masveida uzbrukumiem ar aviobumbām, iznīcinot infrastruktūru, sagraujot skolas, slimnīcas un dzīvojamās mājas. Maskava runā par “pilsoņu glābšanu”, kuri patiesībā bija spiesti pamest mājas apšaudēs.
Šādā fonā priekšlikums iemūžināt Putina vārdu sagrautajā pilsētā izskatās ne tikai absurds, bet kļūst par simbolu visai Krievijas kara loģikai: vispirms iznīcināt, pēc tam uzlikt plāksnīti.
Runā, ka Grigorijs Ļepss jau ilgstoši ir atkarīgs no alkohola, taču viņa izteikumi nav tikai tukša muldēšana. Tā ir daļa no uzvedības modeļa, kuru piekopj mākslinieki, kas par lojalitāti savai zemei saņem pasūtījumus, grantus, līgumus un koncertus no Kremļa.
Taču pat šādā kontekstā ideja par Putingradu izraisa smieklu lēkmi arī daļai kara atbalstītāju. Tas, ka dziedātājs to saka publiski, ir kā indikators tam, cik tālu ir degradējusies Krievijas kultūras vide, raksta sociālo tīklu lietotāji.