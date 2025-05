Ilustratīvs attēls. Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Uzliesmojumi reģistrēti vairākās valstīs! SPKC brīdina par paaugstinātu risku inficēties ar masalām







Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) vērš iedzīvotāju uzmanību uz paaugstinātu risku inficēties ar masalām vairākās Eiropas valstīs, aģentūru LETA informēja SPKC.

Šī gada martā masalu gadījumi reģistrēti 16 valstīs. Uzliesmojumi vai būtisks gadījumu skaita pieaugums konstatēts Beļģijā (Flandrijā), Francijā un Rumānijā, bet par sporādiskiem gadījumiem ziņots arī Austrijā, Čehijā, Vācijā, Itālijā, Ungārijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Spānijā un Zviedrijā. Arī Latvijā šī gada maijā reģistrēts masalu gadījums. Saslimušais inficējies ārzemēs.

Masalu uzliesmojumos Eiropā īpaši apdraudēti ir nevakcinēti bērni, uzsver centrā, aicinot pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu un, ja nepieciešams, laikus veikt vakcināciju pret masalām, konsultējoties ar ģimenes ārstu. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem, kuri plāno ceļot.

SPKC vērš uzmanību, ka masalas ir ļoti lipīga infekcijas slimība, pret kuru gandrīz 60 gadus ir pieejama efektīva un droša vakcīna. Neraugoties uz vakcinācijas iespējām un priekšrocībām, vakcinācijas aptvere daudzviet Eiropā joprojām ir nepietiekama. Līdz ar neimūno bērnu skaita pieaugumu, masalu uzliesmojumi turpinās un infekcija izplatās starp valstīm cilvēku ceļošanas rezultātā.

Laikā no pagājušā gada 1.marta līdz šī gada 28.februārim no 30 Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ziņots par 28 791 masalu gadījumu. Augstākais saslimstības līmenis novērots zīdaiņiem līdz viena gada vecumam un bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem. Tostarp 85,8% no gadījumiem reģistrēti nevakcinētiem cilvēkiem. Ziņots arī par 14 nāves gadījumiem – 13 Rumānijā un vienu Francijā.

Vienlaikus SPKC atgādina arī par piesardzības pasākumiem, lai izvairītos no saslimšanas ar pērtiķu bakām.

Pērtiķu bakas ir vīrusu izraisīta infekcijas slimība, kas cilvēku vidū izplatās lēni, taču saslimšana iespējama ciešā kontaktā ar inficētu personu vai tās lietotajiem priekšmetiem. Vīruss var pārnesties arī dzimumkontakta ceļā un tas ir galvenais infekcijas izplatīšanās ceļš ES

Pērn 14.augustā Pasaules Veselības organizācija izsludināja starptautiskā mēroga ārkārtas sabiedrības veselības situāciju saistībā ar pērtiķu baku uzliesmojumu Āfrikā. Lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu tika pieņemts balstoties uz jaunā vīrusa paveida straujo izplatīšanos Kongo Demokrātiskajā Republikā, kas vēlāk izplatījās arī citās kaimiņvalstīs.

Šī gada laikā kopumā 66 valstis ziņoja par vairāk nekā 12 000 pērtiķu baku gadījumiem, tostarp 62 nāves gadījumiem.

Savukārt 2022.gadā Latvijā tika reģistrēti seši pērtiķu baku gadījumi. SPKC, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidroja, ka visos gadījumos infekcijas avoti ir bijuši ārpus Latvijas.

Pērtiķu baku simptomi parasti parādās 6-13 dienu laikā pēc inficēšanās (dažkārt līdz 21 dienai), ietverot drudzi un vispārēju nespēku, izsitumus (papulas) un čūlas uz gļotādām, kā arī muskuļu un muguras sāpes.

Lielākoties slimība norit viegli līdz vidēji smagi un beidzas ar pilnīgu atveseļošanos divu līdz četru nedēļu laikā.

Ceļotājiem ieteicams izvairīties no cieša fiziska kontakta, tostarp seksuāla kontakta, ar personām, kurām ir vai varētu būt pērtiķu baku infekcija, tostarp personām ar redzamiem ādas bojājumiem vai ar citiem pērtiķu baku raksturīgiem simptomiem, izvairieties no saskares ar priekšmetiem, kurus ir lietojis cilvēks ar pērtiķu bakām, kā arī bieži mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni vismaz 20 sekundes.

SPKC iesaka roku mazgāšanai izmantot spirtu saturošo roku dezinfekcijas līdzekli, tostarp izvairīties no saskares ar savvaļas dzīvniekiem.

Ja 21 dienas laikā pēc valsts ar augstu pērtiķu baku saslimstības līmeni apmeklējuma vai riskanta kontakta, tostarp seksuāla kontakta ar personu, kurai varētu būt pērtiķu bakas, parādās attiecīgie simptomi, SPKC iesaka palikt mājās un sazināties ar ārstu.