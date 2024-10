Foto – Vivanta Volkova

Astrologs Andis Geste dalījies ar “Facebook” ierakstu, kurā katrs atradīs kaut ko sev noderīgu. Viņš atklāj, ka tieši šodien, 23. oktobrī, sācies svarīgs astroloģiskais laiks, kas ir labvēlīgs nopietniem un labiem lēmumiem. “Šis ir mazliet pagarāks raksts par to, kā sabūvējam mantu grēdas un emocionālos kalnus savā dzīvē un ko ar to iesākt un par svarīgo astroloģisko laiku tagad,” viņš turpina.

Astrologs raksta: “Hei, Saule ir iesoļojusi Skorpiona zīmē, sācies Skorpiona mēnesis, tātad laiks nopietniem, labiem lēmumiem. Mēnestiņš dilst un nākamais jaunais mēness ir 1. novembrī Skorpiona zīmē. Šo laiku līdz jaunmēnesim sauc par Nebūtības aku – ko tajā iemet, tas aiziet prom uz visiem laikiem.

Visu šo laika posmu no šodienas līdz jaunmēnesim 1. novembrī ir ļoti labi izmantot, lai kapitāli iztīrītu sevi, savu mitekli un savu dzīvi. Runāsim tieši – ja apskaties apkārt sev, gan jau atradīsi 30 – 50 lietas, kuras neizmanto un visticamāk neizmantosi. Komentāros, protams, drīkstiet šiem cipariem oponēt. Parasti tomēr mājās ir grēdas ar atmiņu sūdiņiem, savalkātām maikām, pupturiem, ūzām, kaut kādiem mistiskiem skrūvgriežiem, veciem lādētājiem, vafeļu cepamām pannām un tt. Kuram no mums nav atvilktnes, kurā visu kaut ko samet ar domu, ka gan jau kaut kad iztīrīšu vai arī tur iemestais kādreiz noderēs?

Tagad ir pienācis laiks visu tīrīt! Daļu var izlidināt, daļu atdot citiem. Esam, protams, ekoloģiski domājoši! Utilizējam ar prātu! Tas būtu par mantām, bet bez tām esam arī mēs un mūsu dzīve! Šis ir laiks, kad tīrīt sevi! Metam ārā bailes, liekas raizes, greizsirdību, neuzticību, liekās CERĪBAS un EKSPEKTĀCIJAS! Cerības un ekspektācijas mums patiesībā nodara vislielāko ļaunumu. Nav mums neviens pa lielam neko parādā un mēs neesam nevienam neko parādā. Skarbi? Jā, skarbi, bet tagad nav joka laiki! Astroloģiski redzams – pasaulē nāk milzīgi pārmaiņu laiki un labāk, ka esam brīvi no cerībām un ekspektācijām attiecībā pret citiem. Labāk tīrām sevi!

Kā no sevis met lietas ārā? Sentēvu metode – var aizbraukt uz kādu t.s. mīnusu vietu, piemēram, cirsmu, purvu, ezera vai upes malu un izbļaut no sevis visu ārā. Netīkās bļaut, tad var stingrā balsī norunāt no sevis visu nost.

Vienkārši izsakām skaidri, ko mēs vairs negribam. Var arī norakstīt nost un to papīru pēc tam sadedzināt vai saplēst gabaliņos un ierakt zemē. Varianti ir dažādi, kā redzat, bet būtība paliek viena – izdabūt ārā to, ko sevī vairs negribat nest. Tad mājās nomazgāties ar sāli. Vienkārši paņemiet sauju sāls un viscaur norīvējaties ar to. Vislabākā, starp citu, ir zagtā sāls (piedodiet, restorāni!), jo zagtā sāls ņem visu prom. Daudz zagt nevajag, pietiek ar šķipsniņu, ko piejauc klāt legāli iegādātai sālij.

Ko vēl nodot Nebūtības akai? Nodot var atkarības! Ja esat atkarīgi no kādām vielām, papirosiem, šņabja, šokolādes u.c. saldumiem, kā arī no cilvēkiem, kaut kādiem reliģiskiem pasākumiem, pārveselīga dzīves veida, p@rno, jārēšanās pa kreisi un pa labi utt., tad ir izcils laiks mest to visu Nebūtības akā. No sevis var izmest ārā upurīti, mazo nabadziņu. Lai cik tas nebūtu grūti, mums ir jācenšas dzīvē būt uzvarētājiem. Tā ir piepūle un disciplīna. Upurītī ir pulka vieglāk, bet beigu galā tad nokļūstam citu cilvēku maizē un žēlastībā.

Tagad ir īstais laiks arī likvidēt vainas sajūtu! Tā nekādā veidā nedara mūs par labākiem cilvēkiem. Metam ārā bailes no vīra, sievas, partnera, mātes, tēva, brāļiem, māsām, bērniem. Ja viņi ir manipulatori, tad ir īstais laiks nospraust robežas. Skarbi, bet tas jādara! Jā, arī bērnus ir jāmāk nolikt pie ratiem! Visi viņi šņāks un jūs jutīsieties vainīgi, bet ar to jātiek galā! Metam ārā vainas sajūtu! Katru reizi, kad tā atnāk, vajag pie sevis vai balsī stingri pateikt – es neesmu vainīgs/-a ne pie kā! Punkts! Ar laiku vainas sajūta atstāsies! Līdz ar vainu aizies arī trauksme. Bezvainas dzīve ir interesantāka.

Protams, robežu spraušanas procesā māmiņas (un arī daži tētiņi un bērniņi) teiks, ka darīs sev galu, jo jūs pārstājat reaģēt uz viņu parastajām manipulācijām, tad labi zināt, kad striķu un ziepju veikalā ir atlaides, par kurām viņus informēt. Pašas māmiņas, tētiņus un bērniņus nevajag izlidināt Nebūtības akā, bet jūsu reaģēšanu uz viņu manipulācijām gan!

Debesjumā 2025.-26. gadā mainīsies pilnīgi viss. Mēs esam grandiozu izmaiņu priekšā. Ir, protams, satraukums, kā pirms kaut kā jauna. Kas būs ar kara šausmām, godīgi, nav skaidrs. Ir civilizāciju cīņas pasaulē. 2025.-26. gadā (sākums jau būs šogad 19. novembrī) – visas 5 lielās, sabiedriskās planētas Jupiters, Saturns, Plutons, Urāns un Neptūns maina zīmes un mēs visi pārslēdzamies no t.s. Sievišķā principa (Zemes un Ūdens stihijas) uz Vīrišķo principu (Gaiss un Uguns).

Esam godīgi, tieši un pēc iespējas saudzīgi, bet stingri! Cik iespējams, runājam savu taisnību mazāk, ziniet, tās diplomātijas, vairāk tiešuma. Manipulatoriem jāsaka skaidrs un mierīgs nē. Mums vajadzēs daudz spēka šai lielajai pārejai, kas sākas jau 19. novembrī un katrs mēs esam atbildīgi par savu spēku, ko sakrājam. Un mums vajadzēs tiešām daudz spēka tagad!

Nestiepjam uz sevis lieko, tas atņem vajadzīgos spēkus, tāpēc lidinām ārā visu nevajadzīgo mūsu mīļajā Nebūtības akā!

Jo esam brīvāki, jo mobilāki, jo labāk! Savas mājas un dzīves tīrīšana patiesībā ir milzīgs kaifs.

Čiepjam sāli, pie vajadzības meklējam striķu atlaides, laižam vainu vaļā un sākam elpot! Es taisīšu īpašus zūma seminārus par visām milzīgajām planētu pārejām – pirmais jau būs 19. novembrī par Plutona pāreju uz Ūdensvīru. Piefiksējiet datumiņu 19. novembris pl. 19:30 – 21:30. Tas būs lielais zūms un stāsts par nākamajiem 20 gadiem katrai no 12 zīmēm. Piefiksējiet arī 15. decembri 15:00 – 17:30 (laiku vēl precizēšu), tad kopā ar Līgu vadīsim Lielo 2025. gada lekciju.

Lai dzīvo Nebūtības aka! Jaucam nost sabūvētās grēdas un elpojam brīvi!

Andis

P.S. Īsais kosavilkums. Nebūtības aka mums ir no 23. oktobra līdz 1. novembrim, īpaši spēcīga tā ir tuvāk pie šī laika perioda beigām – pāris dienas pirms 1. novembra.”