Iebraukšana Jūrmalā, iespējams, kļūs vēl dārgāka – līdz cik eiro plāno celt caurlaides cenu? 0
Jūrmalas dome plāno paaugstināt iebraukšanas maksu Jūrmalā līdz pieciem eiro, liecina sabiedriskajai apspriešanai nodoto saistošo noteikumu grozījumu projekts.
Grozījumi paredz palielināt nodevas apmēru bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. Vienas dienas iebraukšanas maksa pieaugtu no trīs uz pieciem eiro, septiņu dienu jeb nedēļas maksa – no 10 uz 20 eiro, 30 dienu jeb mēneša maksa – no 31 uz 60 eiro, trīs mēnešu jeb 90 dienu maksa – no 55 uz 100 eiro, pusgada jeb 180 dienu maksa – no 107 uz 180 eiro, bet gada jeb 365 dienu maksa būtu 270 eiro.
Zemā pieprasījumā dēļ plānots atteikties no 270 dienu maksas, kas līdz šim bija 150 eiro.
Iepriekš iebraukšanas maksas apmērs tika paaugstinās no 2024.gada 1.februāra un tika noteikts iebraukšanai visu gadu, nevis, kā iepriekš, tikai vasaras sezonā.
Pret šādu ieceri iebilst Nacionālās apvienības (NA) Jūrmalas domes deputāti, kuri uzskata, ka šāds lēmums tiek pieņemts steigā, bez konsultācijām ar sabiedrību un uzņēmējiem, un tas apdraud pilsētas ekonomisko attīstību, aģentūru LETA informēja NA pārstāve Laima Melkina.
NA uzskata, ka iebraukšanas maksas pieaugums atturēs tūristus un samazinās uzņēmējdarbības iespējas, tā negatīvi ietekmējot Jūrmalas ekonomiku. Pilsēta nevar paļauties tikai uz Jūrmalas iedzīvotāju pieprasījumu vien, ir nepieciešams piesaistīt pilsētai viesus, lai veicinātu vietējās uzņēmējdarbības pastāvēšanu un izaugsmi, uzsver deputāti.
“Šis lēmums ir solis nepareizā virzienā. Mums jāstrādā pie tā, lai Jūrmala būtu pievilcīgāka un pieejamāka, taču tā vietā dome rada papildu šķēršļus apmeklētājiem,” norāda Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda (NA).
Sabiedriskā apspriešana paredzēta līdz 4.septembrim.