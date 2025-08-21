#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: AFP/SCANPIX

Niknāka par amerikāņu “Tomahawk”: kas zināms par jauno ukraiņu raķeti “Flamingo”, kas var sasniegt pat Sibīriju 0


18:50, 21. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukraina izstrādājusi savu spārnoto raķeti ar 3000 kilometru darbības rādiusu un kaujas galviņu, kas sver vienu tonnu.



Nesen publiskota pirmā fotogrāfija, kurā redzama jaunā Ukrainas tālas darbības spārnotā raķete “Flamingo”. Tiek lēsts, ka tā sasniegt līdz pat 3000 kilometru lielu attālumu. Plašāka informācija gan netika sniegta, raksta portāls “Korespodent.net”.

Kā vēsta militārais portāls “Defence Express”, viss liecina, ka “Flamingo” ir FP-5 spārnotā raķete, ko izstrādājusi kompānija “Milanion Group”.
Šis modelis ar darbības rādiusu un kaujas daļas jaudu krietni pārspēj amerikāņu “Tomahawk Block V” raķeti – tās kaujas galviņa ir divkārt mazāka.

Žurnālisti pieļauj, ka publiskotajā fotogrāfijā redzamā raķete ar lielu varbūtību ir tieši FP-5, kas jau tika prezentēta plašākai sabiedrībai starptautiskajā aizsardzības izstādē IDEX-2025 Apvienotajos Arābu Emirātos šā gada februārī.

Arī Lielbritānijas Karaliskā Jūras kara flotes virsnieks un militārais eksperts Lūiss Peidžs laikrakstam “The Telegraph” norādījis, ka “Flamingo” ārēji ir ļoti līdzīga FP-5 modelim.

Pēc viņa teiktā, ja raķete “Flamingo” patiešām ir balstīta uz FP-5, tad tā ir spārnotā raķete: būtībā bezpilota reaktīvais lidaparāts, kas lido uz mērķi ar lielu subsonisko ātrumu.

“”Flamingo” ir milzis – ar sešus metrus lielu spārnu vēzienu un sešu tonnu svaru, no kura viena tonna ir kaujas galviņa. Ar deklarēto 3000 kilometru darbības rādiusu tā spēj sasniegt jebkuru Krievijas centrālās daļas punktu – viegli arī Maskavu vai Sanktpēterburgu, turklāt pat daļu Sibīrijas,” raksta eksperts.

Vienlaikus Peidžs atzīmē, ka “Flamingo”, lai gan ir spārnotā raķete, būtībā ir ātrs drons, un tādēļ pretiniekam to būs salīdzinoši viegli notriekt.

“Lai panāktu efektu, ukraiņiem nāksies palaist lielu skaitu “Flamingo”, ko pavada pēc iespējas vairāk mānekļu.  Ja Ukraina spēs apvienot pietiekami daudz ‘Flamingo’, MALD ( Miniature Air-Launched Decoy ir ASV izstrādāta gaisa maldināšanas sistēma. Šīs ir nelielas, bez pilota vadāmas ierīces, kas paredzētas, lai maldinātu pretinieka gaisa aizsardzības sistēmas – red.],  citus dronus un radioelektroniskās cīņas līdzekļus, kā arī ietekmēt pretinieka pretgaisa aizsardzības radarus, tad iespējams izdarīt dziļu triecienu un pārnest karadarbību uz Putina priviliģēto eliti,” rezumē eksperts.

“Defence Express” īpaši izceļ FP-5 kaujas galviņu, kas sver veselu tonnu. Tas nozīmē, ka “Flamingo” ir ne tikai divkārt tālāks, bet arī divkārt jaudīgāks par amerikāņu “Tomahawk”, kas aprīkota ar 450 kg smagu kaujas galviņu.

Vēl viens nozīmīgs aspekts – “Milanion” izstādē apgalvoja, ka spēj saražot vairāk nekā 50 šādu raķešu mēnesī. Tas iespējams, pateicoties ekonomiskai pieejai, kas paredz atteikties sarežģītiem konstrukcijas elementiem.

Trūkums ir ilgāka starta sagatavošana – no 20 līdz 40 minūtēm. Tomēr šādos apjomos FP-5 tiek uzskatīta par efektīvu apmaiņas ieroci.

Raķete izmanto satelītu navigāciju, kas ir noturīga pret radioelektroniskās cīņas līdzekļiem, apvienojumā ar inerciālo vadības sistēmu.

Interesanti, ka Ukrainas bruņotie spēki jau sekmīgi izmanto citu ieroču sistēmu ar identisku vadības kombināciju un līdzīgiem nosaukuma iniciāļiem – FP-1 vienvirziena trieciena dronus.

Tie nesen tika izmantoti, lai iznīcinātu Krievijas 132. motorizētās strēlnieku brigādes komandpunktu Jeņakijevā un trāpītu aizsardzības rūpnīcai Arzamasā.

Zīmīgi, ka Milanion Group galvenā mītne atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, taču jau 2021. gadā tā noslēdza sadarbības līgumu ar vienu no lielākajiem Ukrainas aizsardzības uzņēmumiem. Kompānijai ir arī filiāles citās valstīs, tostarp Milanion NTGS Lielbritānijā.

