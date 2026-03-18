"Vizīte ilga tikai dažas minūtes…" Kā rīkoties, ja šķiet, ka ārsts konsultācijai velta pārāk maz laika
“Pieraksts pie ārsta bija gaidīts vairākas nedēļas, taču, kad beidzot tiku kabinetā, vizīte ilga vien dažas minūtes. Nepaspēju uzdot visus jautājumus un jutos tā, it kā mani vienkārši ātri izlaistu pa durvīm,” raksta kāds lasītājs, jautājot – vai šādā situācijā pacientam ir tiesības sūdzēties?
Šādas situācijas nav retums, un pacientiem nereti rodas jautājums, vai konsultācijas ilgumam ir noteikti standarti un kur vērsties, ja šķiet, ka ārsts nav veltījis pietiekami daudz laika.
Vizītes ilgums var atšķirties
Kā skaidro Veselības inspekcija Komunikācijas nodaļas pārstāve, katra ārsta vizīte ir jāvērtē individuāli.
Ārstniecības procesu ietekmē vairāki faktori, tādēļ arī konsultācijas ilgums var būt ļoti atšķirīgs. Tas var būt gan īsāks, gan garāks atkarībā no pacienta veselības stāvokļa, nepieciešamajiem izmeklējumiem un citiem apstākļiem.
Vispirms jārunā ar ārstu vai ārstniecības iestādi
Ja pacientam šķiet, ka konsultācija bijusi pārāk īsa vai nav saņemtas atbildes uz svarīgiem jautājumiem, sākotnēji ieteicams situāciju risināt savstarpēji ar ārstniecības personu.
Ja vienoties neizdodas, nākamais solis ir vērsties pie attiecīgās ārstniecības iestādes vadības.
Kur vērsties, ja ir aizdomas par pārkāpumiem?
Ja pacientam rodas šaubas par ārsta profesionālo kompetenci vai iespējamiem ētikas pārkāpumiem, šādus gadījumus izvērtē Latvijas Ārstu biedrība.
Savukārt gadījumos, kad pacients uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, iespējams vērsties Veselības inspekcijā, kas izskata sūdzības par pacientu tiesību aizskārumiem.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu