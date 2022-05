Pārbaudot, kā aizvadītajā gadā valsts pārvaldes iestādēs iztērēta nodokļu maksātāju nauda, kopumā Valsts kontrole atklājusi vairāk nekā 70 pārkāpumus, informēja valsts kontrolieris Rolands Irklis. Foto: Evija Trifanova/LETA

VK revīzijā atklājusi: Vairākas ministrijas nelikumīgi piemaksājušas darbiniekiem par potēšanos







Zigfrīds Dzedulis, "Latvijas Avīze"

Nelikumīgi izmaksātas atlīdzības, tostarp piemaksas ierēdņiem un darbiniekiem par potēšanos pret vīrusu – ­galvenokārt tādi bijuši pārkāpumi valsts ­pārvaldes iestāžu tēriņos pagājušajā gadā, informēja valsts kontrolieris ­Rolands Irklis.

Tieslietu ministrija šīm piemaksām nelikumīgi iztērējusi 57 600 eiro. Veselības ministrijai pakļautajās ārstniecības iestādēs nelikumīgi ticis piemaksāts valdes priekšsēdētājiem un valdes locekļiem 13 000 eiro kopsummā. Arī Labklājības ministrija piemaksājusi 2000 eiro darbiniekiem, kuriem nebija tiesību saņemt šīs piemaksas.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija pārsniegusi tiesību dokumentos noteiktos apmērus naudas balvām, prēmijām, kā arī atlīdzībām par papildu atvaļinājumiem un stipendijām 19 000 eiro apmērā.

Pārbaudot, kā aizvadītajā gadā valsts pārvaldes iestādēs iztērēta nodokļu maksātāju nauda, kopumā Valsts kontrole (VK) atklājusi vairāk nekā 70 pārkāpumus.

Iekšlietu ministrija sapinas žogā

VK atklājusi pārkāpumus arī Iekšlietu ministrijā – iepirkumu komisijas valsts amatpersonu rīcībā. VK padomes locekle un Revīzijas metodoloģijas departamenta direktore Ilze Bādere sola par šīm nelikumībām ziņot Ģenerālprokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī Iepirkumu uzraudzības birojam. Tāpat VK padome lemšot par vairāku zaudējumu atlīdzināšanas procedūru uzsākšanu 92 000 eiro apmērā.

Pārbaudē VK atklājusi pārkāpumus iepirkumos valsts robežas uzraudzības nodrošināšanai. Iekšlietu ministrijai pakļautā Nodrošinājuma valsts aģentūra, neņemot vērā tirgus izpētes rezultātus, nespējusi laikus noteikt, kādas dzeloņ­stieples vajag valsts robežas ar Baltkrieviju nostiprināšanai. Iznākumā vajadzīgās piegādāja novēloti un tās maksājušas dārgāk. Savukārt Valsts robežsardze par uzvarētāju sensoru uzturēšanas pakalpojumu iepirkumā atzinusi pretendentu, kurš bija sniedzis par sevi nepatiesas ziņas un kurš neatbilda iepirkuma konkursa prasībām. Par šo pārkāpumu Valsts robežsardze sākusi dienesta pārbaudi.

Vienlaikus VK pieprasījusi vairākām valsts pārvaldes iestādēm izlabot grāmatvedības kļūdas. Tās nenovēršot, valstij rastos zaudējumi 961,8 miljonu eiro apmērā. Pēc VK ieteikuma valsts budžetā jau tagad esot atmaksāti 257 000 eiro. Tāpat daļēji atlīdzinātas nelikumīgi piešķirtās piemaksas 151 000 eiro apmērā.

VARAM – necaurspīdīgi miljonu tēriņi

VK atklājusi arī, ka pēc dabas resursu nodokļa likmju palielināšanas šī nodokļa ieņēmumi pārdalīti, no pašvaldībām paredzētajiem ieskaitot valsts budžetā papildus 11 miljonus eiro, tostarp 8,8 miljoni – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (­VARAM). Bet no 11 miljoniem eiro 4,4 miljoni piešķirti pasākumiem, kuri nekā nav saistīti ar dabas resursu nodokļa mērķi – vides aizsardzību un dabas resursu taupīgu izmantošanu. Kā atzīst VK pārstāve Ilze Bādere, revidenti nespējuši pat izsekot, kur no piešķirtās summas VARAM iztērējis divus miljonus – par to nekādas uzskaites ministrijā neesot. Savukārt 198 367 eiro ­VARAM iztērējusi ar dabas resursu nodokli nekā nesaistītiem mērķiem.

VK atklājusi dažādus pārkāpumus un trūkumus arī vairākās citās ministrijās. Tomēr pēc valsts kontroliera Rolanda Irkļa atzinuma, pēdējos aizvadītajos gados to esot arvien mazāk, līdz ar to VK esot arvien mazāk iebildumu. Tas liecinot, ka ministrijās un citās valsts pārvaldes iestādēs iemācījušies prasmīgāk skaitīt un tērēt tām piešķirto valsts budžeta naudu.

Žurnālistiem sarīkotajā preses konferencē jautāts, vai pieminētās grāmatvedības kļūdas teju miljarda eiro apmērā drīzāk nav uzskatāmas par zaudējumu valstij, Rolands Irklis atbild, ka tā gluži neesot. Šīs kļūdas laikus izlabojot, ko ministrijām ieteikusi VK un kas esot ticis izdarīts, valstij nekādi zaudējumi neesot radušies.