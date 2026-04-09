VIDEO. Daugavpilī policija aiztur huligānu, kurš bojā skrejriteņus un nokārtojas ielas vidū

17:01, 9. aprīlis 2026
Pirmdienas, 6. aprīļa, vakarā Daugavpils pilsētas centrā aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš veica huligāniskas darbības.
Pilsētā izvietotās videonovērošanas kameras fiksēja, ka persona bojā nomas skrejriteņus, kā arī nokārto dabiskās vajadzības ceļa vidū.

Domājāt, ka netīro trauku kaudze izlietnē nozīmē slinkumu? Patiesība jūs pārsteigs! 49
VIDEO. “Skumji, ka mums tāds veselības ministrs.” Cilvēki izsaka kritiku par Hosama Abu Meri komunikācijas stilu – kas raisa neapmierinātību?
Lai krīzes vai kara situācijā neciestu badu… 10 pārtikas produkti, kuri nebojājas gadiem ilgi
Uz notikuma vietu operatīvi ieradās pašvaldības policijas patruļa, kas vīrieti aizturēja. Par sabiedriskās kārtības traucēšanu viņš saukts pie administratīvās atbildības.

Tā kā notikušajā konstatēta arī svešas mantas bojāšana, uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Aizturētais vīrietis nodots likumsargiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

Horoskopi 10. aprīlim. Pārdomāta pieeja šodien būs daudz vērtīgāka nekā ātrums
NATO nonākusi nopietnās briesmās kara Irānā dēļ: ASV amatpersonai ir bažas par divu valstu gatavību to izmantot
Spēlītes beigušās? Tiesa nolemj apcietināt uz Baltkrieviju izbraukušo Rosļikovu

Likumsargi atgādina, ka šāda rīcība ne tikai pārkāpj sabiedriskās kārtības normas, bet var radīt arī nopietnas juridiskas sekas.

Spēlītes beigušās? Tiesa nolemj apcietināt uz Baltkrieviju izbraukušo Rosļikovu
Sievietēm solīja darbu “džentlmeņu klubā”. Aiztur divas personas par sieviešu vervēšanu un nosūtīšanu seksuālai izmantošanai Grieķijā
“Nodarbināta” bija arī nepilngadīgā: Rīgā aiztur grupu, kas nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību un sutenerismu
