VIDEO. Daugavpilī policija aiztur huligānu, kurš bojā skrejriteņus un nokārtojas ielas vidū 0
Pirmdienas, 6. aprīļa, vakarā Daugavpils pilsētas centrā aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš veica huligāniskas darbības.
Pilsētā izvietotās videonovērošanas kameras fiksēja, ka persona bojā nomas skrejriteņus, kā arī nokārto dabiskās vajadzības ceļa vidū.
Uz notikuma vietu operatīvi ieradās pašvaldības policijas patruļa, kas vīrieti aizturēja. Par sabiedriskās kārtības traucēšanu viņš saukts pie administratīvās atbildības.
Tā kā notikušajā konstatēta arī svešas mantas bojāšana, uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Aizturētais vīrietis nodots likumsargiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Likumsargi atgādina, ka šāda rīcība ne tikai pārkāpj sabiedriskās kārtības normas, bet var radīt arī nopietnas juridiskas sekas.