VIDEO. Bīstama izklaide Daugavpils centrā: huligāni spridzina pirotehniku cilvēku un auto tuvumā

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:35, 30. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

25. aprīļa vakarā Daugavpils pilsētas pašvaldības policija videonovērošanas kameras pilsētas centrā fiksēja divas personas, kuras izmantoja pirotehniskos izstrādājumus, radot apdraudējumu apkārtējiem.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Pārbaudot situāciju, konstatēts, ka pirotehnikas lietošanas laikā bīstamajā zonā atradās gan cilvēki, gan transportlīdzekļi, kā arī citu personu īpašums. Turklāt personas nepārliecinājās, vai visi šāviņi pēc izmantošanas ir iedarbojušies.

Likumsargi fiksēja vairākus normatīvo aktu pārkāpumus – pirotehnika tika izmantota citu personu īpašumu tuvumā bez to piekrišanas, radot risku, ka dzirksteles vai izdedži var tos aizdedzināt. Tāpat pirotehnika tika lietota uz gājēju ietvēm bez pašvaldības atļaujas.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Informācija nekavējoties nodota tuvākajai policijas ekipāžai, kas ieradās notikuma vietā un noskaidroja iesaistīto personu identitāti. Administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti pret divām personām, dzimušām 1981. un 1987. gadā.

Par šādiem pārkāpumiem fiziskām personām var piemērot naudas sodu no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Policija atgādina – pirotehnikas izmantošana ir pieļaujama tikai atbilstoši normatīvajiem aktiem, jo drošības prasību neievērošana var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai un īpašumam.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.