Zatlers: Kā jūs domājat, kāds atalgojums tagad būtu jāmaksā premjeram un veselības ministram? Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

“Ir divas lietas, ko nepamanām. Pirmkārt, vidējā alga aug. Savā kabatā mēs to nejūtam, vienmēr būs par maz. Otrkārt, ko domājam par tiem, kuri pārvalda valsti, “ komentējot plānoto amatpersonu algu pielikumu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” saka eksprezidents Valdis Zatlers.

“Minēšu tikai vienu – kā jūs domājat, kāds atalgojums būtu jāmaksā Ministru prezidentam un veselības ministram šobrīd? Daudzi teiks, ka viņi slikti strādā, bet cik daudz stundas pavada darbā, kāda ir katra nervu slodze, utt. Tas ir jautājums, uz ko ir diezgan grūti atbildēt, tāpēc ir ļoti svarīgi, ja mēs būtu izveidojuši šo vienoto atalgojuma sistēmu visā valsts pārvaldē strādājošajiem un tur būtu iekļāvuši arī valsts augstākās amatpersonas, tad nebūtu jautājumu. Ja jau reiz viens ierēdnis kādā valsts iestādē saņem par tik un tik procentiem lielāku algu, tad par tik un tik procentiem vairāk saņem arī kāds, kurš ir vadošā amatā. Tas ir jautājums par to, vai un kā mēs novērtējam tos, kuri pārvalda mūsu valsti,” norāda V. Zatlers.

Uz jautājumu, kāpēc tad amatpersonām ir pat 10 reizes lielāks algas pieaugums nekā, piemēram mediķiem, eksprezidents saka, ka tas ir labs jautājums: “Tad ir jāpaskatās vēsturē, kad pēdējo reizi amatpersonām alga tika paaugstināta un kad pielika mediķiem. Atbilde ir pilnīgi skaidra – mediķiem ir par maz.

Redziet, vienmēr būs par maz un vienmēr būs grūts darbs, tāpat kā skolotājiem, un to mēs visi saprotam.

Es ļoti labi atceros to brīdi, kad bija skolotāju streiks. Kā viņš apstājās? Bija ideja publiskot viņu reālos ienākumus. Es pats esmu strādājis par ārstu un ļoti labi atceros, ja man būtu jāiet uz darbu 8 stundas dienā un to tā jāpietiek, jāuztur sava ģimene, es nekad to nevarētu izdarīt. Es strādāju 16 stundas katru dienu un brīžiem arī brīvdienās. Kāpēc? Jo tā ir ārsta misija.”

Par to, vai ar algu pieaugumu uzlabosies darba kvalitāte, V. Zatlers uzskata, ka, piemēram, Saeimas darbs atkarīgs no tā, ko vēlētājs ir ievēlējis.

“Saeimā nonāk tie cilvēki, ko mēs ievēlam, tā ir mūsu izvēle. Un ja mēs ievēlām neprofesionāļus, viduvējības, tādus, kuri neattaisno mūsu cerības, pašiem mums vaina jāuzņemas un nākamajās vēlēšanās jāskatās rūpīgāk. Tur neviens pats nepiesakās un krēslā neiesēžas,” pārliecināts eksprezidents.