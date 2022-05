Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Zelenskis: "Sākta civiliedzīvotāju evakuācija no "Azovstaļ" kompleksa"







Ziņa papildināta plkst. 19:40

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien tviterī apstiprinājis, ka sākusies civiliedzīvotāju evakuācija no Krievijas uzbrukumos sagrautā Mariupoles metalurģijas rūpnīcas “Azovstaļ” kompleksa.

“Sākta civiliedzīvotāju evakuācija no “Azovstaļ”. Pirmā aptuveni 100 cilvēku lielā grupa jau dodas uz kontrolētu teritoriju. Rīt viņus sagaidīsim Zaporižjā. Paldies mūsu komandai! Tagad viņi kopā ar ANO pārstāvjiem strādā pie pārējo civiliedzīvotāju evakuācijas no rūpnīcas,” paziņoja prezidents.

Partijas “Sluha narodu” Ukrainas parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Davids Arahamija pavēstīja, ka šodien veiktā civiliedzīvotāju evakuācija no “Azovstaļ” ir tikai pirmā daļa no operācijas, kuras rezultātā plānots evakuēt visus cilvēkus no rūpnīcas teritorijas.

“Šodien ir trešā diena īpašajā operācijā, ko mēs saucam par “Azovstaļ” evakuāciju. Pirmo reizi kopš “Azovstaļ” blokādes izdevies evakuēt vairāk nekā 100 civiliedzīvotājus. Tie ir mazi bērni, sievietes, arī vecāka gadagājuma cilvēki,” paziņoja Arahamija.

Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka skaidroja, ka Ukrainas varasiestādes klusējušas par evakuāciju, “tikai tādēļ, lai cilvēki izkļūtu dzīvi un neskarti”.

Viņa norādīja, ka šodien evakuēti vairāk nekā 100 cilvēki, un piebilda, ka operācija turpinās.

“Nākamais operācijas posms ir evakuēt visus pārējos, tur palikuši vēl daudzi cilvēki, viņiem ir daudz problēmu. Šis bija pirmais pamiers “Azovstaļ”, nu jau divas dienas, ceram turpināt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un panākt visu “Azovstaļ” esošo evakuāciju,” paziņoja Arahamija.

Kā vēsta Ukrainas ziņu aģentūra “Ukrinform”, “Azovstaļ” teritorijā atrodas aptuveni 1000 civiliedzīvotāju un Ukrainas militārpersonu, tostarp aptuveni 600 ievainoti cilvēki.

Lēsts, ka Krievijas spēku bloķētajā Mariupolē kopumā vēl atrodas aptuveni 100 000 mierīgo iedzīvotāju.