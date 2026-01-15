Aktieri Indra Burkovska un Jānis Jarāns ar saņemto &#8220;Lielais Kristaps&#8221; balvu nominācijā &#8220;Labākā pilnmetrāžas spēlfilma&#8221; par filmu &#8220;Pastkarte no Romas&#8221; nacionālā kino festivāla &#8220;Lielais Kristaps 2023&#8221; apbalvošanas ceremonijā Dailes teātrī.
Aktieri Indra Burkovska un Jānis Jarāns ar saņemto “Lielais Kristaps” balvu nominācijā “Labākā pilnmetrāžas spēlfilma” par filmu “Pastkarte no Romas” nacionālā kino festivāla “Lielais Kristaps 2023” apbalvošanas ceremonijā Dailes teātrī.
Foto: LETA

Jānis Jarāns par dārgo cenu, ko savas dzīves laikā viņam nācies samaksāt: “Man ir kauns” 0

LA.LV
19:45, 15. janvāris 2026
Kokteilis Dzīvo

Šovā "Slavenības. Bez filtra" aktieris Andris Bulis uzmeklēja savu amata brāli Jāni Jarānu, lai kopīgi uzspēlētu golfu. Kamēr abi sportoja, Jarāns dalījās pārdomās par to, ko viņam nozīmē būt publiskai personai un kādu iespaidu tas atstājis uz viņa privāto dzīvi.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
FOTO. Vaira Vīķe-Freiberga aicina neuzķerties un brīdina par ļoti cinisku krāpnieku gājienu
Kokteilis
10 lietas, kas skolas laikā šķita pilnīgi patiesas, taču vēlāk izrādījās aplamas
Lasīt citas ziņas

Jarāns atminas, ka lielā popularitāte viņu sasniedza 90. gados pēc dalības kulta raidījumā "Imanta-Babīte". Toreiz izveidotais humora duets ar Daini Porgantu padarīja viņu par vienu no zināmākajām personām valstī. Tomēr mākslinieks norāda, ka nekad nav tīši tiecies pēc slavas – viņa ieskatā tas ir tikai aktiera darba blakusprodukts, par kuru jāmaksā dārga cena, bieži vien upurējot laiku ar tuvajiem:

"Man ir kauns, ka es neredzēju, kā manas trīs meitas izaug. Sieva daudz palīdzēja – gan audzināja, gan darīja visu mājās. Es, protams, visu atkal gādāju, lai viņai ne par ko citu nebūtu jādomā un viss būtu ģimenē vienmēr pa rokai."

CITI ŠOBRĪD LASA
Ieradums, kas populārs arī pie mums, ir kaitīgs sirds veselībai – vai zini, par ko ir runa?
Zināms, vai arī Latvijas bruņotie spēki dosies uz Grenlandi
Kārtējais cerības solījums vai reāls progress? ASV vēstnieks NATO par Ukrainu un Krieviju: “Atlicis noslēgt darījumu”

Analizējot aizvadītos gadus, Jānis neslēpj, ka intensīvais darba ritms – pastāvīgie mēģinājumi un filmēšanas – licis laikam paskriet nemanot. Šīs aizņemtības dēļ viņš palaidis garām būtiskus bērnu pieaugšanas mirkļus, ko tagad secina ar sev raksturīgo, nedaudz filozofisko mieru: "Tajā laikā bija ļoti daudz filmēšanas, izrādes un mēģinājumi. Skat, jau meitai pirmā klase…un tad jau skaties kā vecākajai meitai aprit 50 gadi! Jēzus Marija, pa kuru laiku? Un, skat, cik jau man pašam ir!"

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cilvēkstāsts
“Izlaiž ārā no autobusa kā aitu baru, uztaisa dažus selfijus un kāpj visi atpakaļ” – šodien apaļu jubileju svin Jānis Jarāns, ieskatāmies viņa atziņās
Kokteilis
VIDEO. “Vilka cilvēkus no zārkiem…” Jānis Jarāns atklāj, kādā veidā atbrīvojies no tieksmes dzert alkoholu
Kokteilis
Starp modi un mēmo šovu: Elīnai Didrihsonei nākas pieskatīt aktiera Jāņa Jarāna trakulīgo mazmeitu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.