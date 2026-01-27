Ej laikus gulēt un izbrauc rīt agrāk! LVC brīdina: laikapstākļi ietekmēs satiksmi 0
VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) aicina autovadītājus trešdienas, 28. janvāra, rītā laikapstākļu dēļ ieplānot papildu laiku ceļam, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Balstoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm, LVC norāda, ka otrdienas vakarā Latvijas dienvidu rajonos stipri snigs un putinās.
Šādos laikapstākļos uz autoceļiem var veidoties sniega kārta un aizputinājumi, kā arī braukšanas apstākļi var būt stipri apgrūtināti, īpaši uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti.
Tādējādi LVC autovadītājus aicina trešdienas rītā ieplānot papildu laiku ceļam un sekot līdzi laika prognozei un informācijai par braukšanas apstākļiem.
LVC skaidro, ka ziemā uzturēšanas darbi uz autoceļiem tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem, kurus lieto lielākais lietotāju skaits. Jārēķinās, ka ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās braukšanas apstākļi tiek uzlaboti, taču tie nevar pilnībā novērst ziemas un mainīgo laika apstākļu ietekmi uz autoceļiem.
Ceļus tīra un kaisa arī snigšanas laikā, tomēr sniega kārta veidojas atkārtoti, un ceļi pēc apstrādes ar reaģentiem var apledot no jauna. Ziemā uz ceļiem ir pieļaujama sniega kārta, savukārt putenī jārēķinās arī ar sniega sanesumiem, skaidro uzņēmumā.
Pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām, tam atvēlētais laiks ir no trim līdz 24 stundām. Prioritāri tiek tīrīti ceļi ar lielāko satiksmes intensitāti, tādējādi visilgāk aizputināti var būt vietējās nozīmes autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti.