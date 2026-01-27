Foto. pexels-haugsveenphoto

Ej laikus gulēt un izbrauc rīt agrāk! LVC brīdina: laikapstākļi ietekmēs satiksmi 0

LA.LV
18:40, 27. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) aicina autovadītājus trešdienas, 28. janvāra, rītā laikapstākļu dēļ ieplānot papildu laiku ceļam, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lasīt citas ziņas

Balstoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm, LVC norāda, ka otrdienas vakarā Latvijas dienvidu rajonos stipri snigs un putinās.

Šādos laikapstākļos uz autoceļiem var veidoties sniega kārta un aizputinājumi, kā arī braukšanas apstākļi var būt stipri apgrūtināti, īpaši uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Sveškauns jums!” Bērnu aizsardzības centrs piedzīvo komentāru uzbrukumu; viens vārds uzkurinājis sabiedrību līdz baltkvēlei
Trauksme nozarē. Neslēgsim nevienu, bet atņemsim naudu – kāda nākotne sagaida reģionālās slimnīcas
Krimināls
Ar kādu bija jāsāk! Par aicinājumiem kaitēt Latvijai Gapoņenko tiek pie ievērojama cietumsoda

Tādējādi LVC autovadītājus aicina trešdienas rītā ieplānot papildu laiku ceļam un sekot līdzi laika prognozei un informācijai par braukšanas apstākļiem.

LVC skaidro, ka ziemā uzturēšanas darbi uz autoceļiem tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem, kurus lieto lielākais lietotāju skaits. Jārēķinās, ka ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās braukšanas apstākļi tiek uzlaboti, taču tie nevar pilnībā novērst ziemas un mainīgo laika apstākļu ietekmi uz autoceļiem.

Ceļus tīra un kaisa arī snigšanas laikā, tomēr sniega kārta veidojas atkārtoti, un ceļi pēc apstrādes ar reaģentiem var apledot no jauna. Ziemā uz ceļiem ir pieļaujama sniega kārta, savukārt putenī jārēķinās arī ar sniega sanesumiem, skaidro uzņēmumā.

Pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām, tam atvēlētais laiks ir no trim līdz 24 stundām. Prioritāri tiek tīrīti ceļi ar lielāko satiksmes intensitāti, tādējādi visilgāk aizputināti var būt vietējās nozīmes autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ja šīs baisās laika prognozes piepildīsies, Eiropu gaida simtiem gadu ilgs sausums un tam sekojošs bads
TV24
Pirmā prognoze – īpaši labvēlīga! Agrāk tā bija ierasta lieta, bet kur tagad prognozēs palicis laikapstākļu tips?
Amazones lietus mežos iestājas “hipertropisks” klimats – vai “planētas plaušas” to vispār spēs izturēt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.