Mirstības līmenis ir līdz 75%. Cik tuvu pasaule ir nākamajai pandēmijai – Āzijas lidostās jau ieviesti drošības kontroles pasākumi

15:55, 27. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Indijā pēdējās nedēļās pastiprināta veselības dienestu modrība saistībā ar Nipah vīrusu – retu, bet ārkārtīgi bīstamu infekciju, kas jau iepriekš prasījusi daudzu cilvēku dzīvības. Lai gan par šo vīrusu pasaulē runā salīdzinoši maz, mediķi to uzskata par vienu no nopietnākajiem draudiem cilvēku veselībai, ja tas izplatītos plašāk, par to plašāk raksta ārvalstu mediji.

Pēc Nipah vīrusa uzliesmojuma kādā Indijas štatā lidostas daudzviet Āzijā nu ir sākušas pastiprināt veselības uzraudzību

un ceļotāju pārbaudes, izmantojot metodes, kas tika ieviestas Covid-19 pandēmijas laikā, raksta BBC.

Taizeme, Nepāla un Taivāna ir starp tām valstīm, kas ir pastiprinājušas piesardzības pasākumus pēc tam, kad Indijas Rietumbengālē apstiprināti pieci Nipah vīrusa gadījumi. Rietumbengālē aptuveni 100 cilvēki atrodas karantīnā pēc vīrusa atklāšanas slimnīcā.

Amatpersonas ir arī pastiprinājušas higiēnas uzraudzību un slimību kontroles gatavību Puketas starptautiskajā lidostā kā daļu no preventīvajiem pasākumiem.

Nipah vīruss nav jauns –

tas pirmo reizi tika identificēts pagājušā gadsimta beigās Malaizijā, tomēr Indijā tas periodiski uzliesmo joprojām.

Vīrusa dabīgais rezervuārs ir augļu sikspārņi, kas paši neslimo, taču var pārnest infekciju uz cilvēkiem, inficējot augļus vai citus pārtikas produktus dabā. Atsevišķos gadījumos vīruss var tikt nodots arī no cilvēka cilvēkam, ja ir ciešs kontakts ar slimnieku.

Slimība bieži sākas mānīgi – ar drudzi, galvassāpēm, muskuļu sāpēm un izteiktu nogurumu. Tieši šī iemesla dēļ sākotnēji to var sajaukt ar gripu vai citu vīrusu infekciju. Tomēr daļai pacientu veselības stāvoklis strauji pasliktinās, attīstoties smagiem elpošanas traucējumiem un smadzeņu iekaisumam. Šādos gadījumos slimība var novest pie komas un nāves.

Tieši augstā mirstība padara Nipah vīrusu īpaši satraucošu.

Dažādos uzliesmojumos tā letālo iznākumu skaits svārstījies no aptuveni 40% – 75%,

kas nozīmē – smagākajos gadījumos dzīvību zaudē vairāk nekā puse saslimušo. Šie rādītāji ir būtiski augstāki nekā lielākajai daļai citu zināmu vīrusu infekciju.

Pašlaik pret Nipah vīrusu nav ne vakcīnu, ne specifisku zāļu. Ārstēšana balstās uz simptomu mazināšanu un intensīvu medicīnisko aprūpi, uzturot elpošanu un citas dzīvībai svarīgas funkcijas. Tieši tāpēc

veselības iestādes īpašu uzsvaru liek uz agrīnu atklāšanu, pacientu izolēšanu un kontaktpersonu izsekošanu.

Nipaha vīruss neizplatās tik viegli kā, piemēram, Covid-19, un parasti izraisa lokālus uzliesmojumus noteiktos reģionos. Tomēr globalizācijas un klimata pārmaiņu apstākļos šādi zoonotiski vīrusi tiek uzskatīti par potenciālu nākotnes risku, tāpēc tie atrodas pastāvīgā Pasaules Veselības organizācijas uzraudzībā.

Nipah vīrusa infekcija ir zoonoze, jeb infekcijas slimība, kas tiek pārnesta no dzīvniekiem uz cilvēku. Tā līdz šim bija reta slimība, kas kopš tās atklāšanas 1998. gadā periodiski reģistrēta nelielu uzliesmojumu veidā tikai Āzijas reģiona valstīs – Indijā, Bangladešā, Malaizijā, Singapūrā un Filipīnās.

Nipah vīrusa infekcijas izplatību pastāvīgi uzrauga un laikus signalizē par uzliesmojumiem starptautiskās organizācijas,

tostarp Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs, kā arī valstu kompetentās epidemioloģiskās uzraudzības iestādes.

