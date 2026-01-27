Foto. pexels-rdne

“Sveškauns jums!” Bērnu aizsardzības centrs piedzīvo komentāru uzbrukumu; vārds “bērnrādīšana” pamatīgi uzkurinājis sabiedrību 8

18:17, 27. janvāris 2026
Bērnrādīšana (sharenting) ir plaši izplatīta prakse, kad vecāki publiski dalās ar sava bērna personas datiem – attēliem un video – digitālajā vidē. Lai gan šī tendence jau ir kļuvusi par plaši izplatītu sociālu parādību, tā ietver dažādus riskus bērna privātumam, drošībai, kā arī bērna psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.

Vairāk par bērnrādīšanu un bērna tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību Bērnu aizsardzības centra izstrādātajā materiālā.

Lieta un saturs nopietni, taču sociālo tīklu komentētājiem tik vien arī vajadzēja kā šo vienu tēmas atslēgvārdu – bērnrādīšana. Vietnē “Facebook” uzreiz uzmutuļoja komentāru vētra, pat īsti saturiski neanalizējot paša Bērnu tiesību centra vēstījumu, tikai šo vienu vārdu. Lūk, ieskats sadaļā “komentāri”.

