Pensionār, neapdali sevi! Zini nianses par "nodokļu grāmatiņu" un saņem vairāk naudiņas
Pensionāra nepliekamais minimums ir 1000 eiro. Tā piemērošana strādājošiem pensijas saņēmējiem atkarīga no tā, kur VID EDS sistēmā iesniegta algas nodokļu grāmatiņa, šādu likumu nianses skaidrojošo informāciju vietnē Facebook ievietojusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Tātad, ja nodokļu grāmatiņa iesniegta darba devējamm tad tiek piemērots dalītais neapliekamais minimums: 500 eiro pensijai, 500 eiro algai.
Ja algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta VSAA – pensijai piemēro 1000 eiro neapliekamo minimumu, bet algai ietur IIN no pirmā eiro.
Ja cilvēks vēlas mainīt savu izvēli par pensionāra neapliekamā minimuma piemērošanu, ir svarīgi, kad izdarītas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienests EDS sistēmā, skaidro VSAA.
Ja algas nodokļu grāmatiņa iesniegta:
– līdz 15. datumam – izmaiņas VSAA piemēro no nākamā mēneša pirmā datuma;
– sākot no 16. datuma – izmaiņas VSAA piemēro no aiznākamā mēneša pirmā datuma.