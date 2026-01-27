“Visticamāk, viņš saprot dažas lietas, bet ne visas…” Jaunas ziņas par leģendārā sportista Mihaela Šūmahera veselības stāvokli 0
Parādījušās jaunas ziņas par Formula 1 leģendas Mihaela Šūmahera veselības stāvokli pēc biedējošā slēpošanas negadījuma 2013. gadā. Laikraksts “Daily Mail” pirmdien paziņoja, ka Šūmahers vairs nav piekalts gultai.
Avoti pavēstīja, ka Šūmahers, kurš guva nopietnu galvas traumu pēc tam, kad slēpojot Francijas Alpos nokrita un atsita galvu pret klinti, tagad pārvietojas ratiņkrēslā.
Publiskajā telpā ziņots, ka par viņu rūpējas sieva Korinna, ar kuru viņš ir precējies kopš 1995. gada, kā arī medicīnas speciālistu komanda, tostarp medmāsas un terapeiti, nodrošinot 24 stundu uzraudzību.
Kamēr parādījās dažādas spekulācijas par Šūmahera veselības stāvokli, tostarp baumas, ka saziņas veids ar viņu ir tikai mirkšķināšana, ģimenei pietuvināti informācijas avoti atklāja citādāku ainu.
Pēdējo gadu laikā Šūmahers un viņa ģimene ir pārvarējuši arī citas publiskas grūtības. 2025. gadā trīs personas tika atzītas par vainīgām mēģinājumā šantažēt Šūmahera ģimeni. Saskaņā ar BBC ziņojumu draudi bija saistīti ar simtiem video un fotoattēlu augšupielādi internetā, ja vien netiktu samaksāts vairāku miljonu dolāru izpirkums.
Pagājušajā gadā publiskajā telpā parādījās ziņas, ka Šūmahers apmeklēs savas meitas kāzas, taču jaunākas ziņas neparādījās.
Šūmahers aizgāja no sporta 2012. gadā, savas karjeras laikā septiņas reizes kļuvis par pasaules F1 čempionu, izcīnījis 91 uzvaru un 155 reizes kāpis uz goda pjedestāla.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka 28 gadus vecā Džīna savā Instagram kontā dalījās ar mīļu bērnības fotogrāfiju, kurā viņa kopā ar jaunāko brāli Miku smaida līdzās vecākiem un ģimenes suņiem.
