Ziepju gabaliņš automašīnā? Tas var glābt ne vienā vien saspringtā situācijā uz ceļa 5
Ziepju gabaliņš jūsu automašīnā? Izklausās lieki, taču patiesībā ļoti praktiski. Šis vienkāršais triks jums var palīdzēt tikt galā ar dažādām situācijām, piemēram, nepatīkamu smaku salonā, aizsvīdušiem logiem un ne tikai, vēsta portāls Chip.de.
Lai gan mūsdienās automašīnas kļūst arvien uzticamākas, tām joprojām var būt savas vājās vietas, dažkārt problēmas risināšanai pietiek ar vienkāršu ziepju gabaliņu. Ziepes nav paredzētas tikai automašīnas mazgāšanai, un tās var pielietot vairākos gadījumos.
Vieglāka atslēgas ievietošana slēdzenē
Ja automašīnas atslēgu ir grūti ievietot slēdzenē, situāciju uzlabot var parastas ziepes. Noberzējot atslēgas galu ar ziepēm, ievērojami atvieglosies atslēgas ievietošanas process.
Novērš logu aizsvīšanu
Īpaši ziemas mēnešos automašīnas logi mēdz aizsvīst. To iespējams novērst ar vienkāršu triku – uzklājot plānu ziepju kārtu loga iekšpusē un pēc tam noslaukot ar tīru drānu. Ziepes palīdz samazināt mitruma pielipšanu stiklam.
Durvju blīvju ieeļļošana
Ziemā automašīnas durvis var būt grūtāk atveramas, jo gumijas blīves sasalst. Ierīvējot ziepes gar durvju gumijas sloksnēm, samazināsies durvju pielipšanas risks, kā rezultātā tiks atvieglota durvju atvēršana un aizvēršana.
Kukaiņu atlieku noņemšana
Ziepes var izmantot arī, lai efektīvi notīrītu kukaiņu atliekas no vējstikla vai radiatora režģa. Ierīvējot skartās vietas ar ziepēm un pēc tam rūpīgi noskalojot ar ūdeni, no netīrumiem atbrīvoties ir pavisam viegli.