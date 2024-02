Zvērināts advokāts: Ja esi dzēris, tev nav pie stūres, ko darīt! Tā ir vienkārši aksioma Ieteikt







2022.gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Atsevišķos gadījumos šos konfiscētos auto valsts noraksta sūtīšanai uz Ukrainu frontes vajadzībām. Prakse rāda, ka šādu auto ir pietiekami daudz – ukraiņi šo iniciatīvu, tviterkonvoju, novērtējuši ļoti atzinīgi un aicina ko līdzīgu ieviest arī citas valstis.

Kā šo likumu TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja Jānis Dzanuškāns, zvērināts advokāts: “Protams, atdot dzērāju mašīnas vai neatdod, tas ir politisks lēmums. Taču pašu principu – ja tu esi dzēris, nesēsties pie stūres, šim tomēr vajadzētu kā aksiomai, par to vispār nevajadzētu runāt!”

Ja šīs situācijas tomēr ir, mums arī jābūt pietiekami bargiem, tā uzskata advokāts, sakot, ka grūtībām var iedomāties situāciju, kad kaut kas tāds būtu attaisnojams, piemēram, tikai ārkārtas situācija, jāglābj dzīvību kādam, kāds jāved uz slimnīcu, bet pats princips ir tāds: ja tu esi dzēris, tev nav pie stūres ko darīt. Tiešām tur nav ko līst – 1.5 promiles ir tiešām gana daudz!







































































































