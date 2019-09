Čehijas ĀM izsaukusi Krievijas vēstnieku

Foto – LETA/EPA

Čehijas Ārlietu ministrija piektdien izsaukusi Krievijas vēstnieku saistībā ar konfliktu, kuru izraisījusi Prāgas varasiestāžu iecere komunistiskā režīma laikā uzcelto pieminekli padomju maršalam Ivanam Koņevam nomainīt ar Otrā pasaules kara memoriālu.

Augustā Prāgas varasiestādes aktīvistu noķēpāto Koņeva pieminekli pārklāja ar brezenta pārvalku, izsaucot asu Maskavas reakciju.

Krievijas kultūras ministrs Vladimirs Medinskis nosaucis Prāgas sestā rajona mēru Ondreju Kolaru, kurš pieņēmis lēmumu par pieminekļa nosegšanu, par “gauleiteru”.

Medinskis Kolaru apsūdzējis arī “huligānu” atbalstīšanā un padomju karavīru piemiņas zaimošanā.

Kamēr Krievijā Koņevs tiek uzskatīts par varoni, čehu acīs viņš simbolizē komunistiskā režīma uzspiešanu Austrumeiropai pēc Otrā pasaules kara.

No vienas puses, Koņevs komandēja padomju spēkus, kas 1945.gadā atbrīvoja Prāgu no nacistu okupācijas, taču no otras, viņš komandēja arī padomju vienības, kas 1956.gadā noslīcināja asinīs ungāru antikomunistisko revolūciju.

Koņevs, kurš mira 1973.gadā, bija iesaistīts arī tā dēvētā Prāgas pavasara apspiešanā 1968.gadā.

Čehijas ārlietu ministra vietnieks Alešs Hmelaržs izsaucis Krievijas vēstnieku, lai izteiktu protestu par Prāgas sestā rajona mēram adresētajiem Krievijas ministra nepatiesajiem un aizvainojošajiem izteikumiem, teikts Ārlietu ministrijas paziņojumā.

21.augustā, kad apritēja kārtējā gadskārta kopš padomju 1968.gada invāzijas sākuma, kāds uz Koņeva pieminekļa bija uzrakstījis: “Nē asiņainajam maršalam. Mēs nedrīkstam aizmirst!”

Mērija pēc tam deva rīkojumu pieminekli aizklāt, taču komunistu aktīvisti brezenta pārklāju norāva un sarīkoja pie pieminekļa protesta mītiņu.

Mītiņā piedalījās arī vairāki parlamenta deputāti komunisti un ar savu prokrievisko noskaņojumu pazīstamā prezidenta Miloša Zemana preses sekretārs.

Prāgas varasiestādes ceturtdien nolēma Koņeva pieminekli aizstāt ar pieminekli Prāgas atbrīvošanai.

Tikmēr Koņeva meita čehu medijiem izteikusies, ka tēva pieminekli varētu pārvest uz Krieviju.