Līdz 7. oktobrim tie, kam ir ideja par sociāla uzņēmuma veidošanu, vai arī tie, kas jau šādu uzņēmumu ir izveidojuši, aicināti pieteikties īpašai akselerācijas programmai.

To jau piekto reizi realizēs sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door” ar Britu padomes Latvijā atbalstu. Apmācību programma piecu mēnešu garumā būs vērsta tieši uz sociālo uzņēmējdarbību un tās attīstīšanu. Labākās noslēguma prezentācijas autors saņems 1000 eiro savas idejas attīstīšanai.

“New Door” akselerācijas programmai var pieteikties ikviens interesents, kurš ir sasniedzis 21 gada vecumu. Savu ideju drīkst iesniegt un arī varēs prezentēt latviešu, krievu vai angļu valodā. Pieteikuma anketa ir šeit.

Akselerācijas programma ilgs piecus mēnešus – no 2019.gada novembra līdz 2020.gada martam. Iesniegtās idejas tiks izskatītas divās atlases kārtās. Pirmajā posmā no visām tiks izraudzītas 30 idejas.

To iesniedzēji tiksies ar dažādu nozaru ekspertiem ātrajās intervijās – katrs eksperts divas līdz trīs minūtes iztaujās idejas autoru. No visām šīm tiks atlasītas 12 labākās, kas novembrī uzsāks apmācības.

“Apmācības notiks četros moduļos. Katra moduļa norises laiks – divas pilnas dienas vienu reizi divos mēnešos. Laikā līdz nākamajam modulim katram dalībniekam būs jāpilda mājas uzdevums. Apmācību uzdevums būs vērsts uz to, lai idejas autors spētu izveidot realizējamu biznesa plānu. Līdz ar to daudz uzmanības pievērsīsim gan dažādiem uzņēmējdarbības, gan personīgās izaugsmes aspektiem. Apmācību noslēgumā notiks prezentācijas sesija, kur varēs piedalīties visi interesenti, tostarp potenciālie investori. Turklāt labākās prezentācijas autors saņems 1000 eiro no ASV vēstniecības,” saka sociālās uzņēmējdarbības akseleratora “New Door” valdes locekle Marija Povilaite.

Vairāk informācijas par jauno akselerācijas programmu būs iespējams uzzināt Atvērto durvju dienā, kas notiks trešdien, 25.septembrī plkst.18 kopstrādes vietā “OraculeTangSpace” Rīgā, Doma laukumā 2.

Sociālās uzņēmējdarbības akselerācijas programmas atbalstītājs šogad būs Britu padome Latvijā.

“No līdzšinējās “British Council” un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sadarbības un mūsu kopīgi izveidotā Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkla mēs redzam, cik būtiski ir nodrošināt zināšanas, iedrošināt veidot savus sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumus, cik svarīgi ir apgūt jaunas iemaņas un arī dalīties pieredzē. Tādēļ šogad nolēmām atbalstīt arī “New Door”, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu tiem, kuriem ir savas sociālās uzņēmējdarbības idejas, bet pietrūkst zināšanu un prasmju, kā tās īstenot dzīvē,” uzsver Britu padomes Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Viņa piebilda, ka “New Door” akseleratoram ir jau vairāku gadu pieredze šādu apmācību organizēšanā, turklāt bijušie dalībnieki kopš programmas absolvēšanas sasnieguši labus rezultātus, iedvesmojot arī apkārtējos.

“”New Door” ir vieta, kur satiekas profesionāļi un sociāla biznesa inovatori, lai apmainītos idejām, atbalstītu viens otru un veidotu izcilas partnerības. “New Door” akselerācijas programmā piedalās cilvēki ar degsmi risināt sabiedrībai aktuālas problēmas un padarīt mūsu apkārtni labāku. Lielākā daļa iepriekšējo akselerācijas programmu absolventu jau ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu, piemēram, “Mācos mācīties”, radošā maizes labaratorija “Ramala” Ventspilī, “Cerību spārni” (nodibinājuši arī citu uzņēmumu ”Visi Var”), “OWA fashion” un citi,” uzsver sociālās uzņēmējdarbības akseleratora “New Door” valdes locekle un direktore Diāna Lapkis.

Sociālajai uzņēmējdarbībai nav peļņas gūšanas mērķa, taču tas nav arī bezmaksas darbs. Tā ir iespēja gan iestāties par sabiedrības interesēm, gan arī piedāvāt iespēju saņemt atalgojumu par savām prasmēm tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, reizēm nevar nostrādāt visu darba dienu bez pārtraukuma veselības problēmu dēļ. Laikā, kad darba tirgū trūkst darbinieku, tas ir ļoti svarīgi.

Uzziņa:

“New Door” ir Latvijā vienīgais sociālās uzņēmējdarbības akselerators. Tas jau 5 gadus ir spējis pulcēt zinošu vietējo un starptautisko profesionāļu mentoru komandu, kas palīdz cilvēkiem ar idejām, ko var klasificēt kā sociālās uzņēmējdarbības idejas, attīstīt tās līdz pat reāla uzņēmuma izveidošanai.

Akseleratora 4 līdz 6 mēnešu apmācību programmu jau absolvējuši 50 Latvijas sociālie uzņēmumi. “New Door” arī piedalās dažādos starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos sociālās uzņēmējdarbības jomā. Tas ir palīdzējis izveidot Ukrainas sociālās uzņēmējdarbības akseleratoru un mācību programmu Ukrainas universitātēs. 2019. gadā “New Door” nominēts “Emerging Europe Awards 2019” balvai “Equality-Friendly Initiative of the Year”.