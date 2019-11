Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Kolumbusas hokeja publikai atrādīja savus jaunos kājsargus, kurus rotā pilsētas debesskrāpju silueti.

Merzļikins šosezon debitēja NHL, taču pagaidām pasaules labākajā hokeja līgā pie uzvarām vēl nav ticis, piecās spēlēs atvairot 89,4% metienu, vidēji mačā ielaižot 3,43 ripas.

Tāpat Kolumbusas pilsētas siluets rotā vārtsarga ķērājcimdu un atsitējucimdu, kā arī uz kājsargiem ir redzams stilizēts Ohaio štata karogs, kas ir arī komandas logo.

Elvis norādījis, ka ar šādu ekipējumu vēlējies izrādīt cieņu pilsētai un “Blue Jackets” komandas faniem.

“Vēlējos, lai ekipējumā būtu kaut kas no pilsētas. Šāds kājsargu dizains vairāk domāts fanu priekam, jo viņi katrā spēlē mūs ļoti atbalsta un paveic ļoti labu darbu. Viņi ir ļoti skaļi pat grūtos brīžos, nekad mums neuzgriež muguru. Viņi vienmēr ir kopā ar mums,” uzsver Merzļikins.

