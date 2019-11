Ilustratīvs foto. Foto: Paula Čurkste/LETA

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 25.novembra plkst. 6.30 līdz 26.novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 55 izsaukumus –32 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem un seši izsaukumi bija maldinājumi, tā šorīt portālu “La.lv” informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Inta Palkavniece.

Plkst. 13.02 VUGD saņēma izsaukumu uz Liepāju, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, deg dzīvoklis dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg sadzīves mantas 16 m2 platībā, istabas griesti un bēniņu pārsegums 2 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Savukārt ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja divus cilvēkus. Plkst. 16.13 ugunsgrēks tika likvidēts.

Jau ziņots, ka vakar plkst. 13.31 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Jūrmalā, kur ugunsgrēks bija izcēlies koka ēkā Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg ēka un tajā, visticamāk, ka atrodas cilvēki. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 11 cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem, bet ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotajām telpām iznesa vienu cilvēku, kuram mediķi konstatēja nāvi. Plkst. 19.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tajā ēka dega 200m2 platībā.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devāsarī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, elektrības drošinātāji, elektrības rozete, sausā zāle, lampa, sadzīves mantas, bituma katls, divas vieglās automašīnas, kravas automašīna, nojume, ēkas bēniņu pārsegums, trīs dzīvojamās ēkas.