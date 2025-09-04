#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ķemeru parkā zied hortenzijas
Foto. Publicitātes. Ķemeru parks

Piektdiena Latvijā būs karsta! Laika prognoze rītdienai 0

LETA
15:03, 4. septembris 2025
Ziņas Dabā

Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +23..+27 grādiem, pāris grādus vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līča Kurzemes piekrastē, prognozē sinoptiķi.

Naktī un no rīta daudzviet veidosies migla, valsts rietumu daļā laiks būs pārsvarā skaidrs. Dienā visā Latvijā spīdēs saule. Valsts austrumos dažviet iespējams īslaicīgs lietus.

Pūtīs lēns vējš, galvenokārt austrumu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs +11..+16 grādi.

Rīgā septembra pirmā darba nedēļa noslēgsies ar saulainu laiku, no rīta iespējama migla. Pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra +16 grādi no rīta un +26 grādi pēcpusdienā.

