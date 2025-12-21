Foto: Aigars Ziemelis

7 Ziemassvētku tradīcijas no dažādām valstīm, kas sola bagātību un materiālo labklājību: tās vienkārši vari integrēt arī savās mājās 0

13:13, 21. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Ziemassvētku un gada nogales laiks daudzviet pasaulē tiek uztverts ne tikai kā svētku un ģimenes kopā būšanas periods, bet arī kā simbolisks jauna cikla sākums. Tāpēc dažādās kultūrās izveidojušās tradīcijas, kas paredzētas, lai piesaistītu veiksmi, naudu un labklājību. Lai arī tās ir ārzemju tradīcijas, tās viegli vari integrēt arī savās mājās.

Filipīnas: Apaļās lietas – materiālās veiksmes magnēts

Filipīnās Ziemassvētki ir viens no gada gaidītākajiem un garākajiem svētku periodiem. Un tieši tur radusies ticība, ka apaļas formas priekšmeti piesaista naudu, jo tie atgādina monētas.

Ziemassvētku vakarā filipīnieši:
– ģērbjas apģērbos ar punktu rakstiem;
– galdā liek tikai apaļus augļus (bieži – 12, pa vienam katram mēnesim);
– makos un somās ieliek monētas vai pat vairākus apaļus priekšmetus.

Tiek uzskatīts: jo vairāk simbola tavā tuvumā, jo bagātāks un veiksmīgāks būs nākamais gads. Daudzi pat saka, ka pirmā naudas skaņa, ko dzirdi pusnaktī, nosaka, cik veiksmīgi ies finansiālais gads.

