Cilvēktirdzniecība. Atrasti desmitiem pazudušu bērnu, tostarp gadu vecs zīdainis 0
Vairāk nekā 40 bērnu pēc veiksmīgas un sarežģītas policijas operācijas ir atrasti un atgriezti mājās, pēc tam, kad viņus bija nolaupījuši seksuālās tirdzniecības tīklu pārstāvji. Kopumā atrasti 43 bezvēsts pazuduši bērni – sākot no viena gada veca līdz 17 gadīgiem pusaudžiem, 14 apgabalos Ziemeļfloridā, paziņoja ASV Maršalu dienests.
Operācijas “Northern Lights” rezultātā arestēti deviņi cilvēki. Operācija ilga divas nedēļas, un tajā piedalījās 80 cilvēki no 25 iestādēm, raksta portāls Metro.
Viens izglābtais 13 gadus vecais bērns bija pasludināts par bezvēsts pazudušu Suvanni apgabalā jau pirms astoņiem mēnešiem.
Maršalu dienests norāda, ka šī operācija, kas tika īstenota pagājušajā mēnesī, bijusi bezprecedenta sarežģītības. “Katrs bērns ir pelnījis būt drošībā, un mēs turpināsim izmantot visus mums pieejamos resursus, lai pazudušie bērni atgrieztos mājās un viņu ģimenes saņemtu atbalstu,” atbildīgo dienestu sacīto citē medijs.
Kopš 2015. gada, kad maršali saņēma paplašinātas juridiskās pilnvaras meklēt jauniešus, kuri varētu atrasties briesmās, ASV ir atrasti gandrīz 4 000 pazudušu bērnu. Tomēr 34% bērnu, par kuriem ziņots, ka viņi kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, joprojām nav atrasti.