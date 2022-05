“300 000 Latvijas iedzīvotāju prezidents ir Putins,” atklāj bijušais ministrs Ieteikt







“300 000 Latvijas iedzīvotāju, tie nav visi Krievijas pilsoņi, prezidents ir Vladimirs Putins,” TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004).

“Latvieši to skaitā noteikti ir tādi, kuriem putni galvā, bet es domāju, ka lielākoties tie ir citu tautību cilvēki.

Pie pieminekļa Pārdaugavā, cik runāju ar bijušo Valsts policijas priekšnieku Intu Ķuzi, ziedu laikos pie pieminekļa gāja 150 000 – 200 000 cilvēku. Jau tajā laikā viņu prezidents bija Putins.

Ja mēs Latvijā esam 1,6 miljoni, tad 300 000 – tas ir ļoti liels skaitlis,” Gulbis norāda.























































































































Latvijas Krievu savienības mītiņš Rātslaukumā

Jau ziņots, ka Atbalsts Krievijai saistībā ar karu Ukrainā krievvalodīgo vidē Latvijā aprīlī ir sarucis, liecina pētījumu centra SKDS internetā veiktā aptauja.

SKDS direktors Arnis Kaktiņš “Twitter” norāda, ka kara Ukrainā jautājumā kopš marta krievvalodīgo vidē atbalsts Krievijai ir no 20% sarucis līdz 13%. Savukārt atbalsts Ukrainai šajā grupā ir pieaudzis no 25% līdz 30%.

Taču, tāpat kā iepriekš, vairāk nekā puse nevienam nepauž simpātijas, norāda Kaktiņš. Proti, 47% krieviski runājošo respondentu norāda, ka neatbalsta ne vienu ne otru, bet 10% atzīmēja atbildi “grūti pateikt”.

Savukārt to respondentu vidū, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu, samazinājies to iedzīvotāju skaits, kas neatbalsta ne Krieviju, ne Ukrainu, bet palielinājies Ukrainas atbalstītāju skaits. Proti, martā ne vienu, ne otru pusi neatbalstīja 10%, bet aprīlī – 8%. Savukārt atbalsts Ukrainai audzis par diviem procentpunktiem – no 87% līdz 89%.

Aprīļa aptaujā 3% respondentu, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu, atzīmējuši, ka viņiem ir grūti pateikt, kuru no pusēm atbalsta saistībā ar Krievijas armijas iebrukumu Ukrainā.