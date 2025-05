Ukrainas parlaments ceturtdien ratificējis ASV un Ukrainas vienošanos par Ukrainas derīgajiem izrakteņiem.

“Par” balsoja 338 deputāti. “Pret” vai atturējušos nebija, bet deviņi deputāti balsojumā nepiedalījās.

Deputāti ratificēja Ukrainas un ASV starpvaldību vienošanos.

Ir vēl divas papildu tehniskās vienošanās, ko puses parakstīs vēlāk, bet parlamentam tās nav jāratificē, vēsta medijs “RBK-Ukraina”.

Jau ziņots, ka ASV un Ukraina 30.aprīlī parakstīja vienošanos par Ukrainas derīgajiem izrakteņiem.

Vienošanās paredz izveidot īpašu fondu, kas pārvaldīs ieņēmumus no noteiktu veidu dabas resursu, infrastruktūras objektu un dažu citu aktīvu izmantošanas Ukrainā.

Kā norādīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, vienošanās ir solis kara izbeigšanas virzienā.

Ukraina pēc dokumenta parakstīšanas paziņoja, ka pēc ilgām sarunām ir nodrošinājusi savas svarīgākās intereses, tai skaitā pilnīgu suverenitāti pār saviem retzemju elementiem, kas ir svarīgi jaunajām tehnoloģijām un ir maz apgūti.

Paziņojot par vienošanās parakstīšanu Vašingtonā, ASV finanšu ministrs Skots Besents sacīja, ka tā parāda “abu pušu apņemšanos panākt ilgstošu mieru un labklājību Ukrainā”.

“Šī vienošanās skaidri signalizē Krievijai, ka [ASV prezidenta Donalda] Trampa administrācija ir uzticīga miera procesam, kura centrā ir brīva, suverēna un plaukstoša Ukraina ilgtermiņā,” sacīja Besents.

Tramps ir izteicies pret drošības garantijām Ukrainai un noraidījis tās centienus pievienoties NATO. Tomēr Tramps pagājušo trešdien sacīja, ka ASV klātbūtne uz vietas būs izdevīga Ukrainai.

“Amerikāņu klātbūtne, es domāju, atturēs daudzus sliktus subjektus no šīs valsts vai noteikti no rajona, kur mēs veiksim rakšanu,” Tramps sacīja sava kabineta sanāksmē.

News: Ukraine's parliament in an emergency session has approved the US-Ukraine minerals deal signed last week with 338 votes. I'm told US Embassy Chargé d’Affaires, a.i. Julie Davis was there for the vote, along with govt officials who negotiated the deal. 📸 First photo sent by… pic.twitter.com/lqbwK2CUpP

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 8, 2025