Foto: Pexels.com

7 priekšmeti, kas nemanot iznīcina pozitīvo enerģiju: teju katrā mājās atrodams vismaz viens 0

Ne vienmēr slikta pašsajūta mājās nozīmē nogurumu, stresu vai sliktu dienu, reizēm iemesls var būt pavisam cits – lietas, kas atrodas mums apkārt, var nemanāmi bloķēt pozitīvo enerģiju, radot smagnēju, nemierīgu vai pat nomācošu atmosfēru.

Ziņu portālā Hello fen šui eksperti brīdina – lai radītu mierpilnu un sabalansētu vidi, izvairies no šiem septiņiem sliktās enerģijas avotiem savās mājās.

1. Naži uz virtuves virsmas

Naži, kas atstāti redzamā vietā, nav tikai risks drošībai – tie, pēc fen šui principiem, burtiski “sagriež” pozitīvo enerģiju.

Asi priekšmeti, kas atklātā vietā, var neapzināti radīt nemieru un nedrošības sajūtu. Smadzenes tos sasaista ar briesmām.

Ieteicams tos glabāt atvilktnē – tā tie ne tikai būs paslēpti, bet arī netraucēs enerģijas plūsmai.

2. Izdegušas vai vecas sveces

Sveces simbolizē gaismu un siltumu, bet, kad tās ir izdegušas vai beigušās, tās rada enerģijas stagnāciju.

Vecas sveces var simbolizēt izsīkušu dzīvīgumu un neizmantotas iespējas.

Aizvieto tās ar dabīgā vaska vai sojas svecēm. Alternatīva – izmanto ēteriskās eļļas vai vīraku.

