Foto: Pexels.com

Ne viss dzīvē notiek bez iemesla: 7 pazīmes, ka kāds uz tevis uzlicis “ļaunu aci” 0

kokteilis.lv
14:41, 7. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ja beidzamajā laikā izjūti dīvainu smagumu, piedzīvo neveiksmju virkni vai netiec vaļā no sliktām sajūtām, iespējams, kāds uz tevi ir uzlicis ļaunās acs lāstu. Daudzās senās kultūrās tic, ka skaudīgs cilvēks ar skatienu vai enerģiju var “nolādēt” otru, izraisot neizskaidrojamas problēmas – gan emocionālas, gan fiziskas. Un, kad šī enerģija ir pielipusi, to nav tik viegli no sevis “nokratīt”.

TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 54
Kokteilis
Svari iemācīsies pateikt “nē”, Skorpioni atradīs iekšējo brīvību – zodiaka zīmes, kuras 2026. gadā piedzīvos liktenīgas pārmaiņas
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Lasīt citas ziņas

Ziņu portālā Parade apkopotas septiņas  biežākās pazīmes, ka uz cilvēka uzlikta “ļauna acs”, un paskaidrots, kas no tās palīdz atbrīvoties.

1. Viss, kam pieskaries, saplīst vai apstājas

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Kārtējais politiskais ļembests? Nebanku kreditētāji satraukti par jaunu reformu
FOTO. Visvairāk “Lielā Kristapa” nomināciju saņēmusi režisores Birkovas pilnmetrāžas spēlfilma “Lotus” – paziņoti “Lielā Kristapa 2025” nominanti
TV24
Uztura speciālists: Ģenētiski noteikts, ka ir cilvēki, kuriem vairāk garšo saldumi, nekā sāļi ēdieni

Salūst lietas, projekti negaidīti iestrēgst, šķiet, ka viss izjūk tavās rokās? Tā var būt zīme, ka tavu enerģiju iespaido negatīvi spēki.

Ātrais rituāls: ja iespējams, izpeldies jūrā. Ja ne, sagatavo vannu ar sāli un ciedru ēterisko eļļu. Iedomājies, ka sāls uzsūc visu negatīvo, atstājot gaismu un mieru.

2. Tuvākie cilvēki no tevis attālinās

Draugi izvairās, negrib sēdēt blakus vai ilgi runāt? Viņi, visticamāk, to nedara apzināti, bet tavs “smagums” var viņus atgrūž.

Ātrais rituāls: veic auklas pārgriešanas rituālu pilnmēnesī. Izmanto melnu sveci (negatīvais) un baltu (tu pats), savieno tās ar diegu. Aizdedz melno, vizualizē negatīvā aiziešanu. Tad aizdedz balto un sajūti atbrīvošanos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ja tev pieder šīs 7 lietas, tu esi bagātāks par 90% pasaules iedzīvotāju
Kādas preces nevajadzētu pirkt lietotas – tās radīs daudz problēmu
Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.