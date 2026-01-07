Ne viss dzīvē notiek bez iemesla: 7 pazīmes, ka kāds uz tevis uzlicis “ļaunu aci” 0
Ja beidzamajā laikā izjūti dīvainu smagumu, piedzīvo neveiksmju virkni vai netiec vaļā no sliktām sajūtām, iespējams, kāds uz tevi ir uzlicis ļaunās acs lāstu. Daudzās senās kultūrās tic, ka skaudīgs cilvēks ar skatienu vai enerģiju var “nolādēt” otru, izraisot neizskaidrojamas problēmas – gan emocionālas, gan fiziskas. Un, kad šī enerģija ir pielipusi, to nav tik viegli no sevis “nokratīt”.
Ziņu portālā Parade apkopotas septiņas biežākās pazīmes, ka uz cilvēka uzlikta “ļauna acs”, un paskaidrots, kas no tās palīdz atbrīvoties.
1. Viss, kam pieskaries, saplīst vai apstājas
Salūst lietas, projekti negaidīti iestrēgst, šķiet, ka viss izjūk tavās rokās? Tā var būt zīme, ka tavu enerģiju iespaido negatīvi spēki.
Ātrais rituāls: ja iespējams, izpeldies jūrā. Ja ne, sagatavo vannu ar sāli un ciedru ēterisko eļļu. Iedomājies, ka sāls uzsūc visu negatīvo, atstājot gaismu un mieru.
2. Tuvākie cilvēki no tevis attālinās
Draugi izvairās, negrib sēdēt blakus vai ilgi runāt? Viņi, visticamāk, to nedara apzināti, bet tavs “smagums” var viņus atgrūž.
Ātrais rituāls: veic auklas pārgriešanas rituālu pilnmēnesī. Izmanto melnu sveci (negatīvais) un baltu (tu pats), savieno tās ar diegu. Aizdedz melno, vizualizē negatīvā aiziešanu. Tad aizdedz balto un sajūti atbrīvošanos.