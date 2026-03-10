Foto: Zane Bitere/LETA

VIDEO. Kambala piedzīvo ko neizskaidrojamu: “Man bija sastapšanās ar dēmoniem” 0

21:13, 10. marts 2026
Meklējot atelpu no pilsētas steidzīgā ritma, sportists un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieks Kaspars Kambala patvērumu radis Aizputē. Viņa mērķis bija vienkāršs — izbaudīt lauku klusumu simtgadīgā namā, lai sakārtotu iekšējo pasauli. Tomēr jau pirmā nakts šajā mierpilnajā vidē pārvērtās neparastā, teju pārdabiskā piedzīvojumā.

Nākamajā rītā, gatavojot kafiju, Kaspars neslēpj, ka nakts bijusi neparasta. Lai gan miegs bijis ciešs, to regulāri pārtraukušas pamošanās pauzes. Vēl pirms došanās pie miera, meditācijas vietā izvēloties vērot krāsns uguni, viņš saskāries ar ko neizskaidrojamu.

"Bet man te vakar bija atnācis velns. Pagājušajā naktī, kad gāju gulēt, man bija visādas sastapšanās ar dažādiem dēmoniem," atklāj sportists. Viņš uzsver, ka redzētais nebija viņa iztēles auglis vai īslaicīga vīzija, bet gan konkrēti tēli, kas ilgstoši saglabājās liesmās.
"Tas nebija uz sekundi vai minūti. Skaidri redzēju – galva, divi ragi un acis. Tu skaties, un tur ir kā bērns uzzīmējis. Tur nav variantu," stāsta Kambala, piebilstot: "Es domāju – es sēdēšu tur, kamēr tas pazudīs."

Interesanti, ka šī mistiskā parādība kulminēja tieši pulksten 21:21. Ar laiku baismīgie tēli liesmās sākuši transformēties, dēmonisko veidolu nomainot pret kaut ko mierīgāku. "Pēc tam tas velns tā kā izsīka un pazuda, un parādījās čalītis, kas salicis rokas. Nav jābūt abstraktās mākslas pazinējam… tu vienkārši redzi," skaidro Kaspars. Viņam šī pieredze kalpojusi kā simbolisks pagrieziena punkts un iekšēja "eksorcisma" akts, ko viņš nostiprinājis, aizdedzinot svecīti.

Lai gan Kaspars sevi neuzskata par māņticīgu, viņš ir pārliecināts, ka šīs zīmes ir jāņem vērā: "Tas vienkārši nozīmē to, ka es esmu attīrījies. Velni ir izdzīti." Pēc neparastajiem nakts notikumiem rīts turpinājās ar retrīta disciplīnu. Tā kā ūdenskrātuve bija aizsalusi, Kaspars izvēlējās sniega peldi.

Tomēr ziema sagatavoja vēl kādu mācību — slidens pagalms un gandrīz izlieta kafija lika sportistam piebremzēt. "Redz, kā Dievs saka – nesteidzies, lēnām, nesteidzies," viņš secina. Dienas turpinājumā mistiku nomainīja praktisks darbs darbnīcā, kur kopā ar draugu Pēteri ritēja darbs pie akustisko sistēmu izstrādes. Neraugoties uz spokaino sākumu, Kambala saglabā mieru, uzskatot, ka šādi negaidīti pavērsieni palīdz iegūt jaunu perspektīvu uz dzīvi.

VIDEO:

