Ko ēst, lai stiprinātu ķermeni: uztura speciālisti nosaukuši 7 pārtikas produktus
Tas, kas padara dažus pārtikas produktus par “super” produktiem, ir to saistība ar daudzajiem ieguvumiem veselībai. Tie ir bagāti ar uzturvielām un noteikti sniegs lielus ieguvumus veselībai.
“Termins “superēdiens” tiek lietots, lai aprakstītu pārtikas produktus, kas nodrošina augstu vispārējās veselības atbalsta līmeni,” skaidroja uztura speciāliste Patrīcija Banana, raksta “Realsimple”. Viņa norādīja, ka mellenes, lasis, zaļā tēja un spināti ir tikai daži no tā sauktajiem superēdieniem.
Un daži superprodukti var palīdzēt cīnīties ar nogurumu. “Pārtikai ir svarīga loma enerģijas līmeņa uzturēšanā. Nogurums bieži ir saistīts ar cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs, dehidratāciju, zemu dzelzs vai B vitamīnu līmeni un hronisku iekaisumu, taču sabalansēts uzturs var palīdzēt novērst enerģijas kritumu,” skaidroja eksperte.
Ko ēst, lai stiprinātu savu ķermeni?
1. Auzu pārslas
“Pilngraudi ir lieliska izvēle enerģijas līmeņa paaugstināšanai, jo tie palīdz organismam efektīvāk izmantot pārtiku, vienlaikus saglabājot stabilu cukura līmeni asinīs, kas nodrošina pastāvīgu, ilgstošu enerģiju,” saka uztura speciāliste Džūlija Peisa.
Eksperti īpaši novērtē auzu pārslu sniegtās enerģijas priekšrocības. “Auzas satur kompleksos ogļhidrātus un šķīstošās šķiedrvielas, kas palīdz uzturēt enerģiju laika gaitā. Tās satur arī dzelzi un magniju — uzturvielas, kas iesaistītas skābekļa piegādē un enerģijas ražošanā,” skaidroja Banana.
Ir pierādīts, ka auzu pārslas pat mazina nogurumu un izsīkumu, kā arī karstuma viļņus un galvassāpes. Turklāt auzas ir pazīstamas ar savu ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu, tāpēc no tām var iegūt daudz vairāk nekā tikai enerģijas lādiņu.
2. Piens
Jūs, iespējams, neuzskatāt pienu par superēdienu, taču eksperti iesaka pārdomāt šo viedokli. “Piens ir gandrīz ideāla ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu kombinācija, padarot to par vienkāršu un barojošu sastāvdaļu, ko pievienot ēdienreizēm, lai uzturētu enerģiju bez enerģijas zuduma,” skaidro uztura speciāliste Lorēna Tviga.
Pētījumi pat parāda saistību starp piena patēriņu un paaugstinātu enerģijas līmeni. Vienā pētījumā sieviešu piena produktu patēriņš bija saistīts ar samazinātu pēcdzemdību noguruma risku.
“Papildus makroelementiem, kas regulē cukura līmeni asinīs, piens satur arī svarīgas uzturvielas enerģijas metabolismam, piemēram, B12 vitamīnu un cinku, kas palīdz organismam pārvērst pārtiku enerģijā,” sacīja Tviga.
3. Grieķu jogurts
Grieķu jogurts ir saistīts ar vairākiem ieguvumiem veselībai, un eksperti apgalvo, ka tas ir labs arī enerģijai.
“Grieķu jogurts satur augstas kvalitātes olbaltumvielas, kas palīdz stabilizēt cukura līmeni asinīs un uzturēt vienmērīgu enerģijas līmeni. Tas satur arī B vitamīnus un probiotikas, kas atbalsta zarnu veselību – svarīgu, bet bieži vien nenovērtētu faktoru kopējā enerģijas līmenī,” sacīja Bannana.
Ir pierādīts, ka grieķu jogurts palīdz atjaunošanās procesā pēc treniņa un var pat uzlabot sportisko sniegumu. Tiek uzskatīts, ka tas ir arī labvēlīgs zarnu mikrobiomam, kas, kā norāda Bannana, var ietekmēt enerģiju un mazināt nogurumu.