Pie omes aizbraukt ciemos sanāk retāk, uz veikalu jau var aiziet arī ar kājām un vispār, ja nokusīs sniegs, var uz darbu braukt ar riteni – ir dažādi veidi, kā cilvēki šobrīd cenšas ietaupīt naudu, jo degvielas cenas turpina kāpt. Šobrīd gan izskan informācija, ka pasaulē degvielas cenas krīt. Kāpēc pie mums to nevar manīt?
“Pasaule piedzīvo vienas no zemākajām degvielas cenām vēsturē, ASV jau 8 stacijās cena fiksēta zem 0.46 EUR par litru, atsaucoties uz GasBuddy tīklu.”
🇺🇸⚠️Pasaule piedzīvo vienas no zemākajām degvielas cenām vēsturē, ASV jau 8 stacijās cena fiksēta zem 0.46 EUR par litru, atsaucoties uz GasBuddy tīklu.
— VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@VPPzinas) November 24, 2025
Sazinājos ar “Circle K”, “Virši” un “Neste” pārstāvjiem.
“Par degvielas cenām ASV nevaram izdarīt secinājumus, jo tirgus apstākļi būtiski atšķiras – citas degvielas kvalitātes un biopiedevu prasības, atšķirīgi nodokļi un likumdošana.
Mazumtirdzniecības cenas ir krietni statiskākas nekā degvielas birža – tās mainās pakāpeniski un ar laika nobīdi. Biržā šobrīd redzamais kritums seko tikpat straujam pieaugumam pēdējās dieno laikā, tāpēc tas neatspoguļojas mazumtirdzniecības cenās. Mēneša griezumā degvielas cenas joprojām ir neitrālas, mēreni pieaugošas. Degvielas gala cenu ietekmē arī degvielas klase (aukstumnoturība), biokomponenšu piejaukums un citi faktori, ne tikai biržas svārstības.
Degvielas cenu veido:
1. Degvielas iepirkuma cena, kuru ietekmē naftas un degvielas biržas cenu svārstības, ASV dolāra un eiro valūtas kursa attiecība, ģeopolitiskā situācija, klimata situācija, kvalitātes prasības, kā arī pieprasījums;
2. Nodokļi: akcīzes nodoklis, PVN, valsts obligāto rezervju glabāšanas nodeva;
3. Mazumtirgotāja izmaksas: dažādu degvielas piedevu pievienošana, uzņēmuma uzturēšanas un attīstības izmaksas.
Degvielas cenas, tāpat kā naftas cenas, ir ļoti grūti prognozēt, ņemot vērā lielu un neprognozējamu faktoru kopumu, kas ietekmē cenu veidošanos. Īpaši šī brīža nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā, mēs kā mazumtirgotājs nevar izteikt prognozes par nākotnes cenu. Šajā jautājumā aicinām sazināties ar Latvijas Degvielas Tirgotāju asociāciju,” atbild Gatis Titovs, “Circle K” Latvia degvielas kategorijas vadītājs.
“Naftas un gatavo naftas produktu cenai ne vienmēr ir tieša savstarpēja korelācija. Piemēram, novembrī, par spīti Brent naftas indeksa cenas kritumam, varējām vērot dīzeļdegvielas kotācijas cenu pieaugumu ASV ieviesto sankciju rezultātā pret Krievijas naftas produktu kompānijām. Šo sankciju rezultātā mazinājās tirgū pieejamais gatavo naftas produktu pieejamība, kas radīja spiedienu uz šo produktu cenām pat neskatoties uz zemākām naftas cenām.
Ja tirgū parādīsies signāli par iespējamiem sankciju atvieglojumiem Krievijai, tad tirgus to uztvers kā naftas produktu piedāvājuma potenciālu paaugstinājumu, kam vidējā termiņā var sekot cenu samazinājums. Savukārt, ja konkrētie ģeopolitiskie procesi saasināsies vēl vairāk, tad efekts būs pretējs – cenas var paaugstināties. Tāpat jāatzīmē, ka naftas produktu cenas Latvijā ietekmē daudzi citi faktori kā, piemēram, EUR/US valūtas kurss, biodegvielas komponente un tās cena, kā arī valsts nodevas un nodokļi.
skaidro “Virši” valdes priekšsēdētājs Jānis Vība.
“Degvielas cenas ietekmē vairāki faktori, tostarp pasaules tirgus tendences, valūtas kursi, nodokļi un vietējā konkurence. Šie faktori, kopā ar globāliem notikumiem, nosaka cenas degvielas uzpildes stacijās. Tā kā degvielas cenu turpmāko attīstību ir grūti paredzēt, mēs nevaram šo komentēt, ” atbild “Neste” komunikācijas un mārketinga vadītāja Kati Kilpinen.