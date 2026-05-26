Kāpēc tikko uzlikto asfaltu atkal plēš augšā? Sprindžuks komentē iedzīvotāju neizpratni Ķengaragā
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Ziņu top. Runā Rīga” komentēja iedzīvotājas sūdzību par situāciju Ķengaragā, kur pēc tramvaja līnijas pagarinājuma izbūves nesen ieklātais asfalts atkal tiekot lauzts vaļā.
Skatītāja norādīja, ka pēc remontdarbiem tika uzlikts jauns asfalts, izbūvētas pārejas un luksofori, taču tagad viss atkal tiek pārtaisīts.
“Kāpēc tas notiek? Tā taču ir mūsu nodokļu maksātāju nauda,” vaicāja skatītāja.
Sprindžuks atzina, ka konkrēto situāciju nevarot detalizēti komentēt, taču pieļāva, ka problēma varētu būt saistīta ar būvniecības vai projekta neatbilstībām.
“Acīmredzot ir kāds pamats vai nu būvnieks ir kaut ko sajaucis, vai nav atbilstoši tehniskajam projektam,” sacīja Sprindžuks.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka kopumā Rīgas transporta sistēmas pārkārtošana nevar notikt vienā dienā vai vienā sezonā, jo tas esot ilgtermiņa process.
Pēc Sprindžuka teiktā, būtiskākā problēma ir komunikācijas trūkums starp dažādiem sabiedriskā transporta veidiem – vilcieniem, reģionālajiem autobusiem un Rīgas sabiedrisko transportu.
Viņš norādīja, ka nepieciešams veidot vienotu sistēmu, kurā pasažieri netiktu “sodīti” par pārsēšanos, maksājot vairākas pilnas biļetes.
Sprindžuks piebilda, ka darbs pie šādu risinājumu ieviešanas jau esot sācies un nākotnē varētu sekot pirmie uzlabojumi.
