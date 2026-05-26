Gaisa trauksme kaimiņos izgaismoja nopietnu problēmu: ko lietuvieši steidza izpirkt no veikalu plauktiem 0

14:15, 26. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Nesenie notikumi atgādināja ne tikai to, ka drošības apdraudējumi vairs nav tikai teorētisks scenārijs, bet arī izgaismoja vairākas nopietnas problēmas.

Kad Lietuvas armija paziņoja par iespējamu drona ielidošanu un tika aktivizēti NATO un policijas spēki, tika izsludināta gaisa trauksme, bet virs Viļņas uz laiku tika slēgta gaisa telpa, raksta “Lrytas”. Vēlāk armija informēja, ka gaisa trauksmes brīdinājumi visā Lietuvā ir atcelti, tomēr šī situācija atklāja arī vienu īpaši svarīgu problēmu.

Lai gan tirgotāji masveida pārtikas krājumu veidošanu nefiksēja, pēc gaisa trauksmes brīdinājumiem daļa iedzīvotāju steidzās uz veikaliem. Tie, kuri joprojām nebija parūpējušies par krājumiem, pirka ilgstoši uzglabājamus pārtikas produktus – konservus, ūdeni un tumšo šokolādi.

Savukārt elektronikas veikalos strauji pieauga pieprasījums pēc civilajai aizsardzībai svarīgām precēm, dažām precēm pat vairākkārt. Šādi gadījumi vēlreiz parāda, ka iedzīvotājiem ir svarīgi laikus sagatavoties ārkārtas situācijām un mājās nodrošināt nepieciešamākās rezerves.

Tirgotāji norāda, ka pēc brīdinājumiem pieprasījums pēc noteiktām precēm pieauga, un tas vēlreiz atgādināja, cik būtiski ir būt gataviem neparedzētām situācijām.

Tomēr tirgotāji mierina – lai gan satraukuma brīžos plaukti var iztukšoties ātrāk, tirdzniecības tīkliem ir sagatavoti plāni, kā nodrošināt preču piegādi un izvairīties no lielākiem traucējumiem.

