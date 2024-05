“Absolūti vējā izmesta nauda!” Apmeklētāji sūkstās par Rīgas zooloģiskā dārza biļešu cenām Linda Tunte

FOTO: Rīgas Zoodārzs

Ieteikt







Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklētāji sūkstās par biļešu cenām. Šādi ieraksti sociālajos tīklos parādās ar zināmu regularitāti, arī šobrīd pie viena no tādiem raisījusies samērā plaša domu apmaiņa.

Reklāma Reklāma

“X” ievietots ieraksts: “Samaksājām 30 EUR, lai apskatītu savus 5 mīļākos dzīvniekus (3 kapibaras un 2 tapīrus). Rīgas zoo paliek ar katru gadu dārgāks un ar katru gadu žēlīgāks.”

Samaksājām 30 EUR, lai apskatītu savus 5 mīļākos dzīvniekus (3 kapibaras un 2 tapīrus). Rīgas zoo paliek ar katru gadu dārgāks un ar katru gadu žēlīgāks. 😬 pic.twitter.com/yiymn9ld9f — Cappy 🏳️‍🌈🇱🇻 (@cappytude) May 20, 2024

Ielūkojamies zoodārza mājas lapā, lai uzzinātu cenas (te gan publicējam tikai pamata biļešu cenas, noteiktām iedzīvotāju grupām ir atlaides):

Kas sakāms citiem komentētājiem? Viņi norāda ne tikai uz augstajām cenām, bet salīdzinoši zemo kvalitāti.

“Pievienojos, ka skats žēlīgs, salīdzinot ar citām valstīm. Man pat liekas, ka bērnībā bija labāk. Bijām svētdien. Un diez vai par to cenu nosedz ēdienu, gan jau valsts sponsorē. Žēl palika dzīvnieciņus.”

Tiek salīdzināts ar cenām citās valstīs: “Varšavā zoodārza apmeklējums 8 eiro. Karstā dienā arī tik nīlzirgu muguras ūdenī, sakņupušu lauku zem krūma un ziloņus labā gabalā varēja saskatīt.”

Vēl kāds ir vīlies: “Arī mūsu ģimene vīlusies. Tukši būri un nelaimīgi palikušie dzīvnieciņi.”

Daži apmeklētāji zina, ka uz zoodārzu ir jādodas noteiktos akciju laikos: “Tāpēc man patīk apmeklēt tur ziemas naktis. Biļešu cena draudzīga, visus dzīvniekus var ļoti labi apskatīties. Bet nu būsim godīgi, nekas vairs nav lēts un tie dzīvnieki tomēr arī ir jāuztur!”

“Man nav iebildumu pret cenu, esmu gatava maksāt arī daudz vairāk. Man tikai rodas jautājumi par to, kāpēc cenas kā Rietumeiropā, bet zoodārzs kā Rumānijas mazpilsētā,” komentētāji norāda uz cenas un kvalitātes attiecību.

Reklāma Reklāma

Vēl kāds dod priekšroku cita tipa zoodārziem: “Tādēļ apmeklēju mini zoo. Cenas draudzīgas, kā arī ir diezgan daudz to dzīvnieku kurus apskatīt plus var nopirkt trauciņu ar ēdienu un tos pabarot.”

“Absolūti vejā izmesta nauda. Bijām pagajušajā vasarā. Uz ğimeni dabūjām samaksāt virs 30 eiro par ieeju. Skatīties nav vairs uz ko: puse dzīvnieku vai nu sedēja iekšā vai vispar neatradās uz vietas. Skats visai nožēlojams.”

“Piekrītu! Ārpusē pie galvenas ieejas vēl daudz maz ok, bet jo dziļāk iekšā,jo vairāk sajūta,ka esi 90-tājos.Dažas jaunas ēkas teritorijā,viss pārējais no krievu laikiem(asfalts,žogi,ēkas,nīlzirga māja-vnk čau no SSSR)un arī dzīvnieku paliek arvien mazāk.”

LA.LV sazinājās ar Rīgas Zooloģisko dārzu, lai noskaidrotu, kā tad veidojas ieejas biļešu cenas. Saņēmām izsmeļošu skaidrojumu.

“Pateicoties Rīga ZOO apmeklētājiem, varam nodrošināt zoodārza iemītnieku uzturēšanu katrai sugai piemērotos, komfortablos apstākļos. Ieejas biļetes cena nodrošina gan daudzveidīgas un sabalansētas barības sagādi, gan mītņu uzlabošanu, gan citus veicamos darbus visā zoodārza teritorijā, tajā skaitā darbaspēka izmaksas. Iespējams, mazāk zināma, bet būtiska loma apmeklētāju izglītošanā ir Rīga ZOO paspārnē esošanai Zinātnes un izglītības nodaļai, kas rūpējas ne tikai par izglītojoša satura realizēšanu, tā zoodārzu radot par vietu, kurā mācīties un izzināt, bet arī aktīvi piedaloties sugu izpētē un saglabāšanā.

Zoodārzam, tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam, mērķis ir strādāt finansiāli ilgtspējīgi, tātad – bez zaudējumiem, kā arī nodrošinot infrastruktūras saglabāšanu vismaz minimālā apjomā.

Katra iegādātā ieejas biļete zoodārzam nodrošina arī attīstību. Šobrīd rit būvprojekta izstrāde “Masterplan 2035” pirmajam posmam “Himalaji”. Plāna izstrādes rezultātā Rīga ZOO taps par četru sezonu bioparku, kurā dzīvnieku mītnes veidotas atbilstoši mūsdienu labturības prasībām un apmeklētājiem nodrošināta interaktīva, izglītojoša un nebijusi pieredze.

Visubeidzot – Rīga ZOO cenu politika ļauj saņemt atlaides gan ģimenēm (40 eur visai ģimenei vai 25 eur ar Goda ģimenes karti), piedāvā iegādāties gada abonomentus par ļoti izdevīgu cenu, kā arī aicina seniorus katru trešdienu apmeklēt zoodārzu bez maksas.”

LA.LV Aptauja Kā vērtē Rīga ZOO biļešu cenas? Pārāka augstas

Atbilstošas kvalitātei

Neiebildīšu, ja tas būs pat augstākas Padalies ar rezultātiem