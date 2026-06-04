Foto. Scanpix/LETA/ EPA/YURI KOCHETKOV

Aci nepamirkšķinot, “savus pilsoņus” no Donbasa Krievijā pārvērš par bezpajumtniekiem 0

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LA.LV
11:37, 4. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

No Donbasa Krievijā ieradušies bēgļi – daļa no viņiem tika izlikti no mājokļiem un palika bez pajumtes. Un nu viņi jaunajā “mītnes zemē” saskaras ar nopietnām sociālām problēmām. Par to ziņo izdevums Dialog.ua, atsaucoties uz bēgļu stāstīto par situāciju Krievijā.

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Cilvēki, kuri kara dēļ pametuši Donbasa reģionu un devušies uz Krieviju, stāsta, ka realitātē viņi bieži nonāk ļoti grūtā situācijā – bez stabilas dzīvesvietas, bez finansiāla atbalsta un dažkārt arī bez dokumentiem.

Daļa bēgļu apgalvo, ka pēc ierašanās viņi atstāti bez jumta virs galvas un spiesti dzīvot kā bezpajumtnieki. Viņi norāda, ka solījumi par palīdzību un sociālo atbalstu nav īstenoti vai arī izrādījušies nepietiekami, lai nodrošinātu normālus dzīves apstākļus.

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Atsevišķi Donbasa iedzīvotāji, kuri devušies uz Krieviju, uzsver, ka viņiem ir sarežģīti atrast darbu un nodrošināt iztiku. Daudzi dzīvo nestabilos un smagos apstākļos, bez skaidras perspektīvas par turpmāko dzīvi.

Situācija tiek raksturota kā sociāli sarežģīta, jo cilvēki, kuri bēguši no kara, bieži vien neatrod pilnvērtīgu atbalsta sistēmu.

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