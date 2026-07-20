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Vienu no tiem visdrīzāk piekopj katrs no mums: 5 rīta ieradumi, kas nemanāmi kaitē cilvēka smadzenēm 0

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LA.LV
13:45, 20. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Tas, kā cilvēks pavada pirmās stundas pēc pamošanās, var būtiski ietekmēt ne tikai koncentrēšanās spējas, bet arī enerģijas līmeni, noskaņojumu un produktivitāti visas dienas garumā. Neirologi uzsver, ka rīta rutīna nav tikai ieradumu kopums, bet gan svarīga smadzeņu un nervu sistēmas aktivizēšanas daļa.

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Ārsti skaidro, ka smadzenēm pēc pamošanās nepieciešams laiks, lai pakāpeniski aktivizētos. Tieši tāpēc pirmajām rīta darbībām ir daudz lielāka nozīme, nekā sākotnēji mums šķiet.

Lūk, 5 rīta ieradumi, kas nemanāmi kaitē mūsu smadzenēm.

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