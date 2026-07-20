Šī iemesla dēļ pieaugs lēto apģērbu cenas – sekas jutīs pircēji visā ES 0
Eiropas Savienībā (ES) stājušies spēkā jauni noteikumi, kas var mainīt apģērbu veikalu darbību un nākotnē ietekmēt arī pircēju maciņus. Lielajiem uzņēmumiem turpmāk būs aizliegts iznīcināt nepārdotu vai atgrieztu apģērbu un apavus – tā vietā preces būs atkārtoti jāizmanto, jāziedo labdarībai vai jāpārstrādā.
Jaunie noteikumi saskaņā ar ES direktīvu stājās spēkā 19. jūlijā. To mērķis ir samazināt tekstila atkritumu daudzumu un veicināt ilgtspējīgāku aprites ekonomiku, par to plašāk vēstīts vietnē Deutsche Welle.
Miljoniem drēbju nonāk atkritumos
Līdz šim daļa nepārdoto vai klientu atgriezto preču tika iznīcinātas, lai gan tās bieži vien vēl būtu izmantojamas.
Eiropas Komisijas dati liecina, ka tekstila nozarē ik gadu rodas milzīgs daudzums atkritumu. Tikai pārstrādes procesos vien siltumnīcefekta gāzu emisijas sasniedz aptuveni 5,6 miljonus tonnu CO₂ gadā – tas ir salīdzināms ar aptuveni 2-3 miljonu automašīnu gada emisijām.
Eiropas Vides aģentūra norāda, ka Eiropā ik gadu tiek izmesti līdz pat 600 000 tonnu nenēsātu tekstilizstrādājumu. Tas nozīmē ne tikai izšķērdētus resursus, bet arī būtisku kaitējumu videi.
Piemēram, Vācijā vien 2021. gadā tika pārstrādāti un atgriezti apritē aptuveni 17 miljoni apģērbu vienību.
Kas notiks ar nepārdotajām precēm?
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uzņēmumiem būs jāmeklē citi risinājumi: preces būs jāizmanto atkārtoti; tās varēs nodot labdarībai; tās būs jāpārstrādā.
Iznīcināšana būs pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja preces nav droši izmantojamas, tās ir bojātas, piesārņotas vai nav iespējams tās pārstrādāt.
Tāpat izņēmums paredzēts situācijās, kad preces ir piedāvātas labdarības organizācijām, bet tās noteiktajā laikā nav pieņemtas.
Vai pircējiem būs jāmaksā vairāk?
Vācijas Mazumtirgotāju asociācija norāda, ka jaunie noteikumi ilgtermiņā varētu pat dot labumu patērētājiem, piemēram, palielinot atlaižu preču piedāvājumu. Tomēr daļa nozares pārstāvju uz izmaiņām raugās kritiski.
Vācijas Tekstila un modes asociācija uzskata, ka jaunā kārtība neņem vērā nozares realitāti un var radīt papildu birokrātisku slogu uzņēmumiem.
Eksperts Jonass Strake norāda, ka efektīvai sistēmai nepieciešama labi organizēta preču savākšana, šķirošana un pārstrāde. Kamēr šāda infrastruktūra nebūs pilnībā izveidota, aizliegums varot palikt tikai kā formāla prasība.
Mazākiem uzņēmumiem būs vairāk laika
Tekstilizstrādājumu iznīcināšanas aizliegums pašlaik attiecas uz lielajiem uzņēmumiem. Vidējiem uzņēmumiem paredzēts pārejas periods līdz 2030. gadam, lai tie varētu pielāgoties jaunajām prasībām.
ES ar šiem noteikumiem cer samazināt tekstila nozares ietekmi uz vidi un mainīt līdzšinējo “ātrās modes” modeli, kur liels daudzums lētu apģērbu tiek saražots, izmantots īsu laiku un pēc tam izmests.