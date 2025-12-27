VIDEO. Agresors neapstājas! Ukraina piedzīvo masīvus uzbrukumus: sprādzieni, ugunsgrēki un ievainoti civiliedzīvotāji 137
Ziņa papildināta plkst.11:17
27. decembra naktī agresorvalsts Krievija uzbruka Ukrainai ar droniem un raķetēm. Sprādzieni satricināja vairākus reģionus. Gaisā tika konstatēts liels skaits bezpilota lidaparātu. Pašlaik turpinās gaisa trauksmes izsludināšana, un novērotāji ziņo par desmitiem dronu un spārnoto raķešu, kas virzās galvaspilsētas virzienā.
Ienaidnieks mērķtiecīgi uzbrūk kritiski svarīgām infrastruktūras iestādēm un cilvēku mājām. Sešos Kijivas rajonos ir nodarīti postījumi. Ir informācija par ugunsgrēkiem privātajā sektorā.
Triecienu rezultātā ir skarta dzīvojamā infrastruktūra, deg mājas un upuru skaits pieaug.
Kā ziņo Vitālijs Kļičko, galvaspilsētā cietuši 19 cilvēki, no kuriem 11 hospitalizēti. Pēc KOVA vadītāja Timura Tkačenko teiktā, starp cietušajiem ir arī 16 gadus vecs pusaudzis.
Darņicas rajonā tika reģistrētas bezpilota lidaparāta atlūzas, kas nokrita uz mājas īpašuma. Citā adresē tika bojāta divstāvu privātmāja. Vēlāk Kijivas mērs Vitālijs Kļičko ziņoja, ka Darņicas rajonā deg vairākas privātmājas. Pastāv risks, ka ugunsgrēks izplatīsies uz tuvumā esošo pansionātu. Glābēji no tā evakuēja 10 cilvēkus.
Saskaņā ar Kijivas OVA sniegto informāciju, okupanti apzināti uzbrūk kritiski svarīgām infrastruktūras iestādēm un cilvēku mājām.
Triecienā Kijivas apgabalā Bila Cerkvas rajonā nogalināta 1978. gadā dzimusi sieviete, pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Mikola Kalašniks.
Russia is attacking Kyiv’s power plants with drones and missiles. There are also multiple hits on residential buildings.
I saw a video, a building that looks terrifyingly similar to ours. I called my granny. She is sitting in the corridor, terrified, while explosions continued… pic.twitter.com/vNtNRZGCkD
— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 27, 2025